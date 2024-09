Definidos los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20: Día y hora de los partidos

Las jugadoras de la Selección Colombia feemnina Sub-20 entonan el himno nacional. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El Mundial Femenino Sub-20 entra en su recta final. De los 24 equipos presentes en la fase de grupos, 16 accedieron a los octavos de final, los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros.

La Selección Colombia, líder del Grupo A con puntaje ideal, se estará enfrentando a Corea del Sur, mejor tercero del Grupo D, dicho compromiso se llevará a cabo el próximo miércoles en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Ese día comenzarán los partidos de octavos de final, abriendo la jornada con dos enfrentamientos paralelos: España Vs. Canadá y Brasil Vs. Camerún. En los partidos de fondo estarán Colombia Vs. Coreal de Sur y México Vs. Estados Unidos.

El jueves quedarán definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final, con los compromisos Corea del Norte Vs. Austria, Alemania Vs. Argentina, Francia Vs. Países Bajos y Japón Vs. Nigeria.

Programación de los octavos de final

Miércoles 11 de septiembre

[4:30PM] España Vs. Canadá / Estadio Pascual Guerrero (Cali)

[4:30PM] Brasil Vs. Camerún / Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

[8:00PM] Colombia Vs. Corea del Sur / Estadio Pascual Guerrero (Cali)

[8:00PM] México Vs. Estados Unidos / Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Jueves 12 de septiembre

[4:30PM] Corea del Norte Vs. Austria / Estadio Atanasio Girardot (Medellín)

[4:30PM] Alemania Vs. Argentina / Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)

[8:00PM] Francia Vs. Países Bajos / Estadio Atanasio Girardto (Medellín)

[8:00PM] Japón Vs. Nigeria / Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)