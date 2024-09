Andrés Usme: “Ante más díficil sea el rival, a Colombia le conviene más”

La Selección Colombia venció a México en Medellín en la última fecha del Grupo A. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

El Mundial Femenino Sub-20 inició con buen ritmo para la Selección Colombia, que superó la fase de grupos con puntaje ideal. Las jugadoras han demostrado consistencia y una adaptación rápida al juego del rival, creando juego con las transiciones dinámicas.

Yunaira López ha sido de las jugadoras más destacadas del equipo en lo que val del certamen, aportando su calidad y madurez; sin embargo, desafortunadamente en la victoria contra México, la jugadora sufrió un fuerte choque que podría dejarla fuera de los octavos de final.

Linda Caicedo, con su experiencia y desempeño notable, ha sido también fundamental para Carlos Paniagua, la jugadora del Real Madrid, ha resaltado por el aporte que tiene en el ataque y su desequilibrio.

Andrés Usme, actual técnico de la Selección ecuatoriana femenina, habló con Caracol Deportes. Usme se refirió al rendimiento positivo de la Selección Colombia en este Mundial Femenino y también el desarrollo del juego de Carlos Paniagua. Adicionalmente, destacó la influencia de Linda Caicedo, su determinación y el aporte que le da su talento al equipo.

Balance de Colombia: “El protagonismo viene acompañado de dos polos, cuando haces las cosas muy bien la gente te va a felicitar y cuando no, que la gente se pega más a criticar. Entonces es normal, es con lo que tienen que vivir los deportistas y como grandes figuras, esa es la responsabilidad de ser una gran figura. Linda es una jugadora y ahí que analizarla desde ese punto de vista, ella no es una jugadora que aparece los 90 minutos del partido, pero cuando aparece es determinante. Si analizan sus partidos, Linda en la Sub-20 siente más esa responsabilidad de echarse al hombre el equipo, por ser la gran figura”.

¿Falta ver la mejor versión de Colombia?: “Hay que analizar más allá del resultado y son muchas cosas las que se mezclan, una cosa es que yo hable del modelo y si me gusta o no. Cada técnico tiene sus características particulares, si uno analiza la selección del profe Paniagua es una selección que se para muy bien en la cancha, a la que es difícil hacerle gol, que sabe aprovechar muy bien los momentos de transición rápidoS con las jugadoras extraordinarias que tiene y eso hace que el equipo no se vea muy vistoso, pero que saque resultados”.

Un estilo de juego que va de la mano del entrenador:“No podemos hablar en el fútbol de que existen unas formas más ganadoras que otras, uno como técnico establece una línea, un modelo, una forma y va por el resultado. Ya después se discutirá si gusta o no, que toque más la pelota antes de hacer el gol o si preferimos más el juego directo, eso ya es muy relativo. Si analizamos el rendimiento, hasta ahora ha sido un muy buen rendimiento... Entre más difícil sea el rival, a Colombia le conviene más porque es un equipo que no se basa en la posesión del balón, sino en las transiciones”.