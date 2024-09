Mateo García y su revelación sobre Hernán Darío Herrera: “Cuando se enoja es jodido”

Once Caldas es el gran líder del fútbol colombiano. Luego de su agónica victoria sobre el Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, el cuadro de Manizales le robó la punta del campeonato al Atlético Nacional con 19 unidades, producto de seis duelos ganados, uno empatado y uno perdido.

Justamente la gran figura del clásico cafetero fue Mateo García, volante que viene destacando de gran manera en las últimas temporadas del fútbol colombiano. El jugador de 26 años habló en El Alargue de Caracol Radio sobre las virtudes que ha tenido el equipo durante los últimos semestres y la importancia que ha tenido el entrenador Hernán Darío Herrera en este ascenso futbolístico.

“Este equipo tiene una huella desde principio de año, en la que se conservó una base. Ya tiene un trabajo incorporado y una estructura mucho más clara. El profe es muy enfático en su solidez defensiva, por lo menos hablando el 4-2, que después de que esté bien parado y sea agresivo e intenso como lo ha caracterizado, pues vamos a poder superar gran la mayor parte de esos momentos de peligro que se presentan”, sentenció.

Además de lo anterior, García se refirió al venidero enfrentamiento con Millonarios (domingo 8 de septiembre a las 3 de la tarde), duelo que será muy especial para él por el amor que le tiene su familia al cuadro capitalino y el proceso de divisiones menores que adelantó en esta institución.

Grato presente deportivo

Gol en el clásico ante Pereira

“Desde el semestre pasado era algo que se venía buscando. En reiteradas ocasiones, la pelota pegaba en el palo, en cuadrangulares con Tolima en el mismo juego tuve dos postazos. La gran mayoría de goles que tengo son así de media distancia, entonces es una de las virtudes que se tienen y por suerte salió a relucir en un lindo escenario”.

Metas a corto y mediano plazo

“Uno como jugador sueña con jugar en el exterior, con un llamado a una Selección Colombia, entonces la idea es ir en busca de esos objetivos. Aunque, primero que todo, tenemos que lograr los que hoy por hoy nos hemos trazado y los más cercanos: ser campeón con el Once Caldas y meternos a un torneo internacional”.

Once Caldas, líder de la Liga

Trabajo defensivo del ‘Arriero’

“El profe dice: ‘Yo necesito ganar y que no me hagan goles’, entonces basado en eso trabaja. Si bien es cierto que a lo largo de la semana trabaja mucho sobre su 4-2, que es en lo que más hace énfasis porque arriba tenemos jugadores que están pasando por un muy buen nivel. El caso de Dayro, que nuevamente se encontró con el gol, Barrios, Lucas Ríos, jugadores muy importantes que en cualquier momento sabemos que nos pueden desequilibrar cualquier partido, pero Herrera se basa mucho en el orden y en esa solidez defensiva de su 4-2″.

Dayro casi no rompe su sequía

“Son goleadores, ellos están acostumbrados a vivir del gol y fueron varios partidos donde no lograba notar, entonces ya estaba desesperado y nos recochaba a nosotros diciendo que no aguantaba otro partido más sin narcar. Siempre lo he dicho, (Dayro) es un jugador altamente competitivo. Cuando hizo el doblete con Jaguares, fue un desahogo, no solo para él, sino para nosotros como grupo porque necesitamos de él, es una persona que aporta mucho a este equipo... Que haya vuelto al gol y se haya quitado esa presión que tenía de tantas fechas sin anotar, en lo colectivo es algo que también nos deja muy tranquilos”.

Victoria en el clásico para ser líderes

“Lo importante es que Once Caldas ganó un clásico y nos sacamos esa espinita del semestre pasado, porque nos tocó verlos a ellos celebrar aquí en nuestra casa y esta vez fuimos nosotros. Fueron tres puntos que nos dejan en la parte alta de la tabla y cada vez más cerca de ese primer objetivo que es clasificarnos, lo más pronto posible al grupo de los ocho”.

Relación con Hernán Darío Herrera

Explosiva forma de ser

“El viejo por las buenas es querido, pero como todo viejo cuando se enoja es jodido, jodido. Es de tenerle su respeto. Es una persona que deposita mucha confianza en el jugador, pero inculca mucho el carácter y la personalidad. Cuando uno sale a competir y no compite como él nos pide o cuando de pronto el jugador no muestra ese carácter, ahí es donde el viejo se le salta el taco y por ahí se conoce el verdadero Arriero”.

El grupo es una familia

“El hombre (Hernán Darío Herrer) es una persona que se ha hecho querer, que ha conformado un grupo espectacular y ese ha sido uno de los pilares de este proyecto, aparte de su buen trabajo a lo largo de este año. Cuando en el camerino logras tener una unión o una familia, creo que los objetivos son mucho más fácil de conseguir”.

Duelo especial ante Millonarios

Falcao es un referente para todos. Lo que Falcao nos ha dado, no solo a los jugadores, sino a este país, son muchas alegrías. Es un honor poder competir junto a él. Millonarios es un gran equipo, te llena también cualquier plaza. Dije anteriormente que la mayor parte de mi familia es hincha de Millonarios, yo hice gran proceso en divisiones menores en el club. Siempre va a ser lindo y especial enfrentar a Millonarios, pero pues acá hay que hacer respetar la localía.