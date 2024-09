Pablo Peirano recordó la enseñanza que le dejó Gerardo Pelusso para triunfar en Santa Fe

Independiente Santa Fe continúa poniéndose a punto para su regreso a competencias. El cuadro capitalino jugó por última vez el pasado primero de septiembre, día en el que igualó a un gol con Junior de Barranquilla en el Metropolitano, y tendrá nuevamente acción el domingo 15 del mismo mes, cuando recibe a Alianza FC.

En medio de este parate, el entrenador Pablo Peirano ha tenido la oportunidad de recuperar a varios jugadores lesionados y afianzar conceptos tácticos, de cara a la segunda parte de la fase regular del campeonato. Justamente en diálogo con El VBAR Caracol, el estratega uruguayo se refirió a los pros y contras de tener inactividad por tanto tiempo y dio detalles de algunos jugadores de la plantilla.

“Estoy conforme por el momento que vivimos. Sabemos y buscamos lo necesario para mejorar. Nunca estamos conformes, ni pensamos que llegamos al techo. Buscamos que el equipo mejore en todos los aspectos, no recibimos muchos goles y dentro del campeonato creo que somos el segundo equipo con menos goles recibidos y el tercero con más goles anotados. Significa que tenemos un buen equilibrio, que es lo más difícil en el fútbol”, sentenció.

Por otro lado, Peirano se refirió a las comparaciones entre el equipo que ahora entrena y del que hizo parte hace unos años como miembro del cuerpo técnico de Gerardo Pelusso. Si bien indicó que hay claras diferencias en cuanto a la idea y el planteamiento, reconoció también que Pelusso fue un gran maestro a la hora de dar sus primeros pasos en la dirección técnica.

Actualidad de Santa Fe

Jugadores recuperados

“Ya están todos los jugadores en óptimas condiciones, incluso ya pasó un tiempo desde que ingresaron al club. Hemos trabajado con ellos, cada uno venía con historias diferentes. Aprovechamos estas semanas sin competencia para que se pusieran a punto y nos pudieran aportar cuando fuese necesario”.

Bajas a tener en cuenta

“Marmolejo va a tener por lo menos dos semanas y media de reposo. No fue una lesión muy grande, sino pequeña, pero vamos a llevarlo de a poco en la recuperación porque es algo muscular. Agustín sí se demora más, le faltan dos meses para que pueda competir”.

Tantos días sin competencia: ¿Bueno o malo?

“En algunos momentos, nos ayudó mucho la para. Nos vino muy bien para preparar a los nuevos jugadores, las sesiones de trabajo para nivelar el grupo. Otros jugadores que se lesionaron, han vuelto y los pudimos recuperar. Ahora, ya con el grupo nivelado, no está bueno descansar tanto tiempo porque el jugador necesita ritmo de competencia, continuidad para tomar su forma. Aún debemos dar un paso más, pero ya se vendrá un calendario para hacerlo”.

Brillante momento en cuanto a resultados

La consigna siempre es ganar

“Nosotros por lo general no jugamos con el número de la tabla de los rivales, ni estando arriba o por debajo. Es una Liga muy competitiva y no buscamos otra cosa que ganar. Debemos ir escalando en la tabla porque este torneo es muy parejo, especialmente los Clausura porque cierran el año, entonces se pelea descenso, copas y demás. No pensamos en otra cosa que ganar los tres puntos”.

Proceso para rato

“He hablado con el club, conversamos para que el contrato se extienda, vamos de a poco, hay buena relación con el presidente… Deseo quedarme en Santa Fe, están contentos y felices con el cuerpo técnico. Tenemos buena relación con el presidente y su grupo de trabajo. Por el momento seguimos trabajando y las conversaciones siguen”.

Comparaciones con Gerardo Pelusso

Virtudes de su mentor

“Los equipos de Gerardo siempre fueron muy equilibrados, trabajé con él en tres equipos y jugué para él siendo futbolista. Tenemos cosas similares, comportamientos que son de su tipo de juego, pero hay otras cosas en las que somos muy diferentes. Hay cosas que él me enseñó y las aplico a diario en Santa Fe”.

Manejo de grupo

“En el tema del manejo de grupo, se trata de algo personal, cada uno lo hace a su manera. Lo que sí me enseñó (Pelusso) fue a tener la guardia alta, estar pendiente de todo porque se sufre mucho por cosas afuera de la cancha. Nos respaldamos en el grupo de trabajo, cada uno puede ayudar en el día a día”.