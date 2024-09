“El ideal es no volver a las medidas iniciales de racionamiento de agua”: Natasha Avendaño

Bogotá

Ante las alertas en la ciudad por el incremento en el consumo de agua y los niveles descendientes los embalses y el Sistema Chingaza, en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio hablamos con Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, a propósito de lo que serían las nuevas medidas para cumplir con las metas establecidas en la ciudad.

Según indicó, a pesar de que en las últimas semanas el consumo de agua en los días de no racionamiento el consumo de agua ha estado por encima de los 17 metros cúbicos por segundo, lo ideal es no volver al esquema inicial de esta medida.

“Quisiéramos apelar un poco más a que volvamos a esa conciencia ciudadana de tener consumos por debajo de los 17 metros cúbicos por segundo, idealmente estar cerca de los 15 o 16 entre todos y con eso lograr esa regulación que sabemos que podemos hacer los bogotanos. No es algo que no hayamos hecho, es algo que demostramos de hecho durante el primer ciclo, el ciclo número 10 que tuvimos con este razonamiento intercalado, tuvimos un resultado muy positivo”.

De acuerdo con Natasha, la meta propuesta por el Distrito luego de iniciado este nuevo esquema de racionamiento era que en promedio el consumo de agua estuviera en 16,66 metros cúbicos por segundo y hasta ahora, durante los días con restricción del servicio, se están reportando consumos de 16.62.

Aún así, señaló que los niveles de los embalses siguen bajando y ya se encuentran incluso por debajo del 50%, particularmente debido a que no se han tenido las afluencias de lluvias esperadas.

“Efectivamente estamos por debajo del 50%. Ya hace tres semanas íbamos en el 52% y en estas semanas de descenso que hemos tenido es precisamente porque no ha habido las afluencias y las lluvias necesarias en el Sistema Chingaza con respecto a lo que históricamente sucedía, entonces en vez de acercarnos a esa meta que tener un llenado del 70% para finales de octubre como esperábamos, pues nos estamos alejando”.

A propósito, añadió que cada vez se aleja más la probabilidad de una ocurrencia del fenómeno de La Niña durante este trimestre, pero indicó que según las proyecciones, puede haber una proyección de este fenómeno en septiembre.

“La última información es que puede haber una activación del fenómeno hasta el mes de septiembre, pero pues digamos que la incertidumbre en las predicciones de las lluvias la vivimos en el primer trimestre de este año, recuerden que iba a llover en enero y no llovió, iba a llover en febrero, iba a llover en marzo y no llovió y vino a llover hasta el 18 de abril. Entonces en este momento estamos en una situación similar y por eso es que es importante que no nos confiemos solamente de las predicciones”.

Ante esta situación, desde el Acueducto de Bogotá hacen un llamado a los bogotanos para apelar a la conciencia y la cultura ciudadana, con el fin de mantener el consumo de agua incluso por debajo de los 16 metros cúbicos por segundo.

“Aquí el llamado es que volvamos a tener esa conciencia, duchas cortas, cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, mientras los hombres se afeitan, mientras nos echamos el champú y nos enjabonamos, no lavar los carros con manguera, no regar los jardines con manguera, no lavar fachadas, no lavar pisos. Por ejemplo, usar la lavadora con la carga completa. Esto es es un ejercicio de cambio de comportamiento de nuestra relación con el agua, pues que en una situación de cambio climático tiene que ser un cambio definitivo”.