“Después de 20 años recuperé mi familia e identidad”: Nieto de una abuela de Plaza de Mayo

En diálogo con Caracol Radio, Manuel Gonçalves Granada, nieto de una de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, quienes buscan a los desaparecidos de la dictadura, contó su historia y como su abuela lo encontró con vida 20 años después.

“Bueno yo soy hijo de Ana Granada y Gastón Gonçalves, mi papá con 26 años fue secuestrado en el primer día del golpe militar en Argentina, el 24 de marzo de 1976. Mi mamá estaba embarazada de cinco meses de mí. Frente a la desaparición de mi papá, mi mamá pasó a la clandestinidad”.

En medio de la clandestinidad, huyendo de la persecución militar, Manuel nace, pero cinco meses después mataron a su madre.

“Estando en esa casa ocultándonos y el 19 de noviembre de 1976 40 hombres de distintas fuerzas, policía, ejercito, rodearon esa casa y la destruyeron con granadas y disparos de ametralladoras y yo fui el único sobreviviente”.

De ahí Manuel fue llevado al hospital de la ciudad de San Nicolás, ubicada en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde permaneció custodiado por cuatro meses y allí fue entregado a una familia que no era la suya y por 20 años su nombre dejó de ser Manuel Gonçalves, para llamarse Claudio Novoa.

“El juez de menores me terminó entregando a una familia que él conocía en vez de devolverme a mi familia biológica y eso condenó a mi familia no solo a buscar a mi mamá y mi papá sino también a mí durante 20 años”.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo entendieron que a sus nietos los podían encontrar con vida y ahí empezó la lucha de la abuela de Manuel por saber si su nieto estaba vivo.

“Con esa investigación que iniciaron las abuelas para buscar a los niños robados por la dictadura, encontraron datos de ese operativo en San Nicolás, y así llegaron a esa casa y los vecinos dijeron que si se habían llevado a un bebé vivo, había mucho en el recuerdo colectivo que llevó a que mi abuela me encontrara”.

Manuel Gonçalves cuenta con emoción como fue 20 años después iniciar el camino de la restitución de su verdadera identidad.

“Los primeros años fue un ejercicio de encontrarte con tu familia, de generar vínculos porque éramos todos extraños, desconocidos, y fui generando ese sentido de pertenencia de mi familia biológica, y mi identidad igual yo era Claudio Novoa y pasé a ser Manuel Gonçalves Granada”.

En este diálogo con Caracol Radio contó como fue ese reencuentro con su abuela quien por 20 años no se dio por vencida y lo buscó hasta encontrarlo con vida.

“Fue muy hermoso porque era el encuentro de una abuela y un nieto. De una historia tan terrible que no estaba mi mamá, no está mi papa, estaba esa única abuela Matilde que me buscó por 20 años. El día que la fue a conocer fue hermoso, es una sabiduría, que quizás solo las mujeres pueden entender. Ella me contó quién era mi papá, mi mamá, me permitió entender esta historia tan dura, pero desde un lugar de mucha reparación”.

Manuel Gonçalves les dejó un mensaje a las familias buscadoras de Colombia a quiénes invitó a no desfallecer y a trabajar colectivamente porque si ellos no buscan, nadie lo va a hacer.