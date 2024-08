Ecopetrol y Profamilia formaron a 1.400 jóvenes cartageneros en educación sexual

Cartagena

En Cartagena 1.400 jóvenes de seis instituciones educativas participaron en el programa ‘Conéctate’, iniciativa de Ecopetrol y Profamilia para fortalecer sus conocimientos en educación integral para la sexualidad.

Como resultado de este programa, que se desarrolló durante un año, más de 400 personas accedieron a métodos anticonceptivos de mediano y largo plazo y pruebas rápidas para la detección de VIH y sífilis. Asimismo, 150 adolescentes y jóvenes se formaron como líderes en la prevención de maternidades y paternidades tempranas, desmitificación de creencias erróneas sobre la sexualidad y brigadas de salud.

Para María Carolina Cantillo Fornaris, estudiante de grado 11 en la Institución Educativa Jhon F. Kennedy, el programa le dejó muchos aprendizajes. “El primer día que ‘Conéctate’ llegó a nuestro colegio, tuvimos una reunión con la participación de padres, docentes y representantes estudiantiles. Recuerdo especialmente la Feria de la Sexualidad que organizamos, donde todos los estudiantes nos unimos para compartir con la comunidad lo que habíamos aprendido. Fue un momento especial en el que cada uno desempeñó un papel importante para asegurar el éxito de la Feria, no solo en la escuela sino también en la comunidad”, aseguró.

Durante el programa, los jóvenes tuvieron la oportunidad de desarrollar las temáticas a través de juegos, presentaciones artísticas y dinámicas, donde se abordaron temas como los mitos y realidades sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, masculinidades positivas, y la prevención del embarazo a edades tempranas. Además, se proporcionaron herramientas y conocimientos sobre las rutas de atención integral a la violencia contra la mujer.

‘Conéctate’ fue un espacio necesario en las instituciones educativas. Así lo confirma Linda Lucía Algarín Rico, estudiante de grado 10 de la I.E. Jhon F. Kennedy. “En mi entorno hay muchos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, lo que me ha hecho cuestionar por qué se dan estas cosas. Gracias a este proyecto entendí mucho más, y he podido replicar la información. A mí me encanta resolver preguntas de manera correcta, y contribuir para que estos temas no sean tabúes”, afirmó.

‘Conéctate’, aportó en la formación de los jóvenes para prevenir el embarazo adolescente y fortalecer su conocimiento en educación sexual.