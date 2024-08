“En Cartagena no tenemos casos activos de viruela símica”, Alex Tejada, Director del Dadis / Alejandro García ( EFE )

El funcionario aclaró que se han presentado en lo corrido del año dos casos aislados pero que actualmente no hay casos activos.

“En Cartagena no tenemos casos activos. Son dos casos aislados, uno de abril y el otro del mes de julio, el periodo de ambos de aislamiento se hizo y no existe ningún caso activo en la actualidad”, aclaró Tejada.

El Director del Dadis explicó que la viruela símica se transmite por contacto sexual, y si el paciente tiene vesículas activas como en el caso de la varicela, pues en los primeros siete días pueden ser contagiosas esas vesículas.

“Algunos pacientes pueden empezar con adenomegalia, que es la inflamación de los ganglios, fiebre, dolor en el cuerpo, muy parecido a la varicela”, explicó.

Tejada agregó que en Cartagena los dos caso que fueron identificados son de la variante Clado II, que es la variante que se autolimita, es decir, que los pacientes a los 25 días quedan libres de la enfermedad.

“Es muy parecido a la varicela. Por otra parte, está la variante Clado I, que es en la cual se complican los pacientes y va ligada a algunas comorbilidades que son pacientes que se logran complicar. Esta variante está en África, en Asia, aquí no se han visto casos”, puntualizó el funcionario.

El Dadis ya activó todas las alarmas y alertas de prevención, campañas preventivas de utilización del preservativo y sexo seguro. Asimismo, a todas las EPS e IPS se les envió un comunicado hoy donde se conmina a estar alerta y totalmente preparados “para que cualquier paciente que presente alguna sintomatología parecida o con alguna patología vesicular de piel o ampollosa sea totalmente aislado para hacerle la prueba de PCR en laboratorio, probablemente el de la Universidad de Cartagena para ser de detectados y aislados”, señaló el Dadis.

“En ese orden de ideas el parte es de tranquilidad. Cartagena hoy no tiene caso activo de enfermedad símica. Desde el Dadis y en Bolívar estamos preparados”, concluyó el Dr. Tejada

Prevención es clave

La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto directo con lesiones infecciosas de la piel o de otras zonas, como la boca o los genitales.

Ante esto, el Dadis hace un llamado a la prevención y al autocuidado, teniendo en cuenta que esta enfermedad también es de contagio por vía sexual. Se recomienda el uso de preservativo, mantener los cuidados en caso de tener varias parejas sexuales, entre otras recomendaciones de salud sexual. Igualmente, el lavado de manos, evitar el contacto estrecho con persona que presente la sintomatología de la enfermedad y reportar estos casos de forma oportuna a los entes de salud.

Sobre la viruela símica

La viruela del simio (VS) o viruela símica es una enfermedad viral zoonótica que puede infectar a primates no humanos, roedores y algunos otros mamíferos. En la mayoría de las personas, la VS es una enfermedad autolimitada y benigna, que se prolonga por dos o cuatro semanas con recuperación completa.

Se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

Los síntomas en una primera fase van desde el día 0 hasta el 5 que se caracteriza por: fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor lumbar, dolor muscular y cansancio intenso. Y una segunda fase que se da entre 1 a 3 días después del inicio de la fiebre, donde aparecen distintas lesiones cutáneas, que por lo general afectan primero al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

La confirmación de un caso solo podrá realizarse por laboratorio, para lo cual se deben colectar muestras de fluidos tomados del interior de más de una lesión en piel.