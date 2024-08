Circasia celebra la vida, un año sin homicidios en el municipio libre del Quindío

Armenia

Circasia celebra la vida, el municipio libre del Quindío cumple un año sin homicidios y por eso originamos el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia desde el parque principal de esta localidad donde las autoridades y los habitantes hablaron de la seguridad en ese municipio ubicado a 15 minutos de Armenia.

En el parque principal de Circasia se llevó a cabo un acto de acción de gracias a la vida y destacando el trabajo articulado entre alcaldía, Policía, Ejército, Fiscalía, gobernación y la comunidad tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio.

Julián Andrés Peña alcalde de Circasia

Hoy es un día histórico en el municipio, por lo menos en su historia reciente la que tiene que ver con el siglo 21, porque también hay que recordar que hemos sido noticia a nivel nacional de hechos y actos que por el contrario han estado en el otro costado, lo que hoy celebramos que es la vida, entonces para nosotros como autoridades municipales es un orgullo, nos llena de mucha satisfacción y alegría saber que el municipio de Circasia hoy completa un año sin homicidios y eso pues nos da una gran alegría y también implica un mayor compromiso el que hemos asumido cuando tomamos las banderas del municipio de Circasia en asocio y en conjunto con las autoridades de policía, con quienes tenemos la mejor de las relaciones y con quién trabajamos coordinadamente para tener hechos como los que registramos en la mañana de hoy.

¿Qué están haciendo en Circasia para estos resultados?

Cuando asumimos la administración municipal, ya llevamos aproximadamente entre 4 o 5 meses sin que se presentara ningún hecho de violencia, hay que recordar que digamos hubo un relevo en materia de unidades de policía muy fuerte en el año 2021 cuando lastimosamente se presentó una masacre en el barrio La Esmeralda de nuestro municipio, sin embargo, ese hecho muy triste trajo consigo un cambio institucional muy fuerte y desde ese momento digamos, se ha asumido un mayor compromiso y ello implica un trabajo en seguridad de inteligencia una articulación con junta de acción comunal, con instituciones educativas, con el comercio el municipio de cerca hacia la administración local, para buscar a acordonar unos unas zonas que hacen parte de un mapa de calor, unos puntos rojos en el municipio de digamos que gracias a un trabajo articulado hemos logrado los digamos lo que hoy celebramos y es un año sin homicidios.

La comunidad fundamental

El alcalde de Circasia señaló nuestro presbítero Anderson Beltrán decía algo que parecía muy importante, decía que la paz no solamente es la ausencia de la guerra o esconder las armas, sino que la paz refleja, el compromiso de la ciudadanía y eso es lo que hemos encontrado en el municipio, Circasia, es líder departamental en Junta de Acción Comunal, líder departamental en asociaciones culturales y deportivas y toda esa oferta cultural deportiva educativa de alguna manera genera cambios al interior de las comunidades y generan la percepción de que hay otro camino de que hay nuevas oportunidades y cuando hay eco con la administración, cuando hay eco en la Gobernación y las autoridades públicas cosas buenas tienen que pasar y es lo que estamos trabajando muy probablemente, sigamos teniendo algunos elementos que tengamos que mejorar, muy probablemente esto que hoy celebramos en algún momento se presentará algún hecho y eso también tenemos que decirlo lo importante es que haya un trabajo articulado un trabajo diario

Prevención

Yo creo que la palabra que a la que más le apostamos la prevención del delito, la promoción de estilos de vida saludable y también anunciarle algo que me parece muy importante el municipio de Circasia en con el acompañamiento, de mi Coronel Atuesta, vamos a lanzar la próxima semana un programa de gestores cívicos, son ciudadanos reconocidos de idoneidad moral en donde vamos a trabajar en otros focos, espacio público, movilidad, tenencia responsable de mascotas, disposición final de residuos sólidos, o sea, su municipio que aparte de que trabaja porque no se atente contra la integridad, contra la vida de sus ciudadanos, también estamos diciendo que necesitamos mejorar en aspectos como los que he nombrado y que quedaron consignados en el Plan Integral de Seguridad y Comercio ciudadano y por eso hay una inversión casi de 100 millones para apuntarle a que Circasia sea municipio ejemplo en materia de convivencia ciudadana.

Coronel Luis Fernando Atuesta, comandante Policía, Quindío

Muy contentos muy complacido de estar en este momento acá en Circasia festejando este este hito histórico es un año sin homicidios, pero un año también donde se han reducido delitos como el hurto personas, el hurto residencias, los delitos sexuales, las lesiones personales y bien, lo decía el señor Alcalde ahora es el trabajo articulado y esa verdadera unión y compromiso de la comunidad, de la administración municipal y de su Policía Nacional y de su ejército, también Fuerza pública para que entre todos entendiendo que la responsabilidad de la seguridad es nuestra, pero que entre todos entendamos que es un compromiso de todos y trabajemos de manera articulada por este municipio-

Estrategias de la Policía

Cuando llegamos al departamento buscamos trabajar sobre cinco aspectos fundamentales, uno de ellos es el fortalecimiento de la vigilancia, la presencia policial en lo urbano y lo rural el fortalecimiento de nuestra Policía Judicial y de la inteligencia policial y la coordinación interinstitucional bajo de esos cinco parámetros estamos trabajando.

Hemos fortalecido la presencia policial no solamente con unidades permanentes en Circasia y es que este municipio cada fin de semana cada mes vemos que la visitan más turistas eso es muy importante, porque digamos que entendemos también que uno de los factores fundamentales en una economía que se fundamenta en el turismo de la seguridad, así que, apoyamos todos los fines de semana en el departamento con unidades de turismo y Policía Ambiental los carabineros en la zona rural, nuestro grupo de Gaula haciendo temas de prevención en tema de extorsión.

Pero también realizando tomas masivas en lo que hemos denominado en Armenia el plan avispa y son reunir y unificar toda la capacidad de la institución para llegar a focos específicos donde tenemos mayor incidencia criminal hacer procedimientos relámpagos, sorpresa porque hemos entendido también que en el factor sorpresa estamos incrementando la actividad operativa patrullajes mixtos con el ejército y una labor muy importante con Policía Comunitaria

Habitantes de Circasia

Marina Bueno: lo que se está gestando en cuanto a la paz aquí en el municipio me parece espectacular porque es lo que yo siempre he dicho a las comunidades, yo soy una líder comunitaria y pues yo siempre se lo he expresado a la gente que nunca se había visto que en un año no haya habido un homicidio en este municipio, cuando ha sido de verdad fuerte en ese sentido, entonces agradecerle y reconocerle a la Policía que ha hecho todo lo que ha sido posible para evitar estas cosas, porque en muchas ocasiones evitó que se ocurrieran esos actos y también al señor, alcalde Julián Andrés Peña Sierra quien ha puesto de su parte también porque pues él es el jefe de la Policía acá en el municipio, entonces sí, agradecerle también a él por todo ese esa dedicación porque él lo prometió en tiempos de campaña y hoy lo vemos cumplido.

