Gamero: “Los dos goles fueron más desconcentración que virtud del contrario”

Águilas Doradas venció a Millonarios 2-1 en Sincelejo por la jornada 7 de la liga colombiana y sembró preocupación en el cuadro ‘embajador’, que ha tenido un arranque bastante irregular tras un primer semestre para el olvido a nivel internacional.

Tras la derrota, el cuadro ‘embajador’ terminó en la casilla 12 de la tabla de posiciones, quedando en una situación compleja en camino a su objetivo de meterse en las finales del fútbol colombiano.

En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero se sinceró sobre el presente del equipo y las razones por las cuales Millonarios dejó de generar opciones de gol, al DT lo acompañó el capitán David Mackallister Silva, quien habló sobre el estado anímico y mental de los jugadores.

Palabras de Alberto Gamero en rueda de prensa

Errores propios: “Los dos goles fueron más desconcentración que virtud del contrario, nos equivocamos, nos pasa eso, no hay salvación, lo buscamos, lo intentamos, pero no lo logramos, Águilas por su trabajo ganó bien”.

Falta de gol: “Hacemos un gol y no seguimos, es un tema que analizamos mucho, el porqué no buscar otro gol cuando hacemos uno, cuando el rival encuentra un gol, así no este jugando bien, le da vida, le da entusiasmo”.

Crear opciones de gol: “Es una realidad, hemos ensayado con todas las estructuras y esquemas de juego para crear opciones de gol, era importante la posesión del balón, ese es el error, no tenemos la pelota y nos cuesta aún más, antes generábamos y errábamos, ahora no estamos creando y eso nos lleva a la inseguridad que tiene el equipo; durante los primeros quince minutos tuvimos un equipo mucho más suelto y tranquilo, luego caímos en equivocaciones. Tenemos que mejorar para generar opciones de gol y también para defendernos mejor”.

Los cambios: “No tuvimos la posesión de balón, simplemente hubo pasajes del partido donde nos defendimos bien, por eso los cambios, vi que no teníamos el balón y buscamos profundidad, que no tuvimos, por eso la entrada de Palacios y Giordana, un extremo que buscara un centro para los dos nueves que había en cancha, hemos entrenado muchas veces cambios de estructura”.

Palabras de Mackallister Silva en rueda de prensa

Inicio del encuentro: “Creo que empezamos bien, pero luego nos llenamos de errores y desconcentraciones, tenemos que parar de desconcentrarnos si queremos lograr algo”.

Trabajo en los días de descanso: “Nosotros entregamos el balón mal, estos 20 días nos enfocamos bastante en la tenencia, en tener movilidad y secuencias de pase, hicimos el gol y la verdad tuvimos perdidas recurrentes y eso llena al otro equipo de confianza”.

Cambio del equipo: “Hemos perdido solidez con el balón, nos volvemos erráticos y nos queda el pelotazo largo, no somos un equipo de jugar en largo, que es una opción, pero no la que nosotros tenemos, queremos tener secuencias largas y no las hemos tenido”.

Mentalidad del equipo: “De alguna manera somos consientes de eso, el psicólogo ha intensificado sus sesiones de trabajo en estos 21 días, el tiempo se acorta, las posibilidades hay que aprovecharlas más, no podemos echarnos a la pena, si hay algo que uno pueda hacer en la vida es trabajar”.