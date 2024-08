Millonarios volvió con derrota en Sincelejo ante Águilas Doradas en medio de polémica

La jornada dominical empezaba con un encuentro interesante entre Águilas Doradas y Millonarios, un partido por la séptima fecha de la Liga colombiana. El cuadro visitante tuvo un parón de aproximadamente 22 días, donde no tuvo ningún compromiso por Liga. Por parte del conjunto local, llegaba solamente con 7 días de no su enfrentamiento contra Equidad, donde el juego no tuvo mayor emoción y el marcador no se movió del 0-0.

El partido empezaba con un manejo del balón parejo por ambos equipos, el conjunto local movía la pelota de banda a banda, con una constante basculación de la línea defensiva y del medio. El conjunto embajador, por su parte, jugaba con los espacios entre líneas que dejaba el rival y propuso juego de la mitad del campo hacia arriba.

Una primera parte con buena intensidad

Tras los primeros minutos del partido, Millonarios encontraría la jugada que marcaría la diferencia y llevaría al club embajador a ponerse por encima en el marcador. Gracias a Leonardo Castro, que sobre el centro del área, daría un pase a su derecha para Jhon Córdoba, que avanzaría unos metros y definiría con un fuerte golpe de pierna derecha, que podría el 0-1 sobre los 9 minutos de partido.

Sin embargo, la escuadra local no bajaría los brazos y siguió creando juego a la ofensiva. Sobre los 17 minutos, con un pase filtrado de Juan Carlos Pereira, se posicionaría Mateo Puerta, que con pierna derecha remataría al arco consiguiendo el empate, pero la jugada se invalidó en seguida tras el fuera de lugar de Puerta.

El ataque del local se intensificaba, pero la defensa de Millonarios estaba sólida y cerraba los espacios previniendo los balones filtrados. Lo que frustraba las intenciones de los dorados para empatar el encuentro. El cuadro de Alberto Gamero no soltaba el balón, y aun con la presión que el local les generaba en salida, los azules con juego aéreo se facilitaban la salida con balón.

Tras haber subido la intensidad, llegaría un cobro de esquina por la banda izquierda que cabecearía Jean Pineda y que recibiría Guillermo Celis, que inmediatamente remataría con la derecha para colocar el esférico sobre el palo derecho del arquero, que Montero no logró parar y se empataba el encuentro 1-1 sobre los 40 de la primera mitad.

Poco del visitante y un local con intensidad

La segunda mitad iniciaba con buena intensidad de Millonarios, el conjunto visitante entró con la misma mentalidad, dominar la posesión y cubrir espacios. La superioridad numérica ayudaba al ataque de los azules, que sobre los primeros 5 minutos, crearon una jugada peligrosa que se revisó desde el VAR, ya que el atacante Castro recibió un balón filtrado, pero el defensa Víctor Moreno cometería falta contra el jugador de Millonarios, infracción que se anuló tras ser revisada con la tecnología. Así, el club embajador perdía una posibilidad por el penal que no le fue pitado por el árbitro Luis Gabriel Matorel.

El partido se estacaba sobre los 60 minutos, pues lo que proponía el cuadro visitante no le estaba alcanzando para romper la defensa local y el medio campo no tenía control de la pelota. De esa manera, Gamero realizó sus primeros cambios para tener piernas frescas y salieron David Silva y Daniel Ruíz, para que, en su lugar, entraran Kevin Palacios y Santiago Giordana.

Sin embargo, los cambios no darían los resultados que planeó el DT embajador, pues el conjunto local iniciaría una contra que tomó mal parado la defensa de Millonarios y sobre la banda izquierda, el jugador Javier Mena, se llevaría la marca y con un pase al centro del área, apareció Jorge Ramos para definir y poner por encima en el marcador 2-1 a favor de Águilas Doradas.

Un golpe fuerte para los visitantes que no se podían encontrar como equipo, el medio campo estaba perdiendo muchos balones y la presión local no permitía salidas claras al ataque. Pero Millonarios encontró la oportunidad de empatar el partido, por una pelota aérea que le llegó a Jader Valencia y que el defensor Jeison Quiñónes le cometería falta sobre el punto penal, pero tras una revisión, nuevamente Matorel sancionó la jugada como inválida por un supuesto fuera de juego.

El partido llegó a su fin y el local se quedó con los tres puntos, gracias los desaciertos del juez del encuentro. Para la siguiente fecha, Millonarios tendrá su siguiente reto el 1 de septiembre contra Patriotas en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé en Villavicencio. Águilas Doradas en su próximo partido se medirá contra Envigado, pero la fecha se estaría definiendo en los siguientes días.