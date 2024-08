La Vuelta a Colombia Femenina 2024: estos son los cierres de vías en Barranquilla

Debido a actividades programadas por la Federación Colombiana de Ciclismo, cuyo objetivo es realizar la Vuelta a Colombia Femenina 2024, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad dio a conocer que se ha programado el cierre total de algunos tramos viales de Barranquilla para este miércoles 21 de agosto, desde las 10:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. y el jueves 22 de agosto, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Cierres y horarios

Miércoles 21 de agosto:

: El evento comenzará en la Vía al Mar Puerto Colombia-Barranquilla, avanzará por la carrera 46, descenderá por el retorno hacia la Avenida Circunvalar en el sentido sur-norte, continuará hacia Las Flores, y luego tomará la Vía 40 en dirección occidente-oriente. Desde allí girará por la calle 78 para unirse a la Avenida Malecón del Río y finalizará en el Cubo de Cristal. Cierres Viales :

: Cierre total de la Circunvalar calzada oriental, en el sentido sur-norte, desde la carrera 46 hasta la rotonda de Las Flores.

Cierre total de la Vía 40, desde Las Flores hasta la calle 85 en ambos sentidos. En la calle 85 se habilitará la calzada occidente-oriente (de Las Flores al Centro), mientras que la calzada oriente-occidente (del Centro a Las Flores) estará cerrada hasta la calle 76.

Cierre total de la calle 78 hasta la Avenida del Río y el Cubo de Cristal, donde culminará el recorrido.

La Avenida del Malecón del Río estará cerrada desde las 3:00 a.m. hasta las 12:30 p.m.

Jueves 22 de agosto:

: Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Cierre: La Avenida del Malecón del Río permanecerá cerrada desde las 3:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial recomendó a los ciudadanos planificar con anticipación sus desplazamientos y tomar rutas alternas durante los horarios mencionados para evitar inconvenientes.