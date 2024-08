Conozca los sectores que estarán sin energía este 21 de agosto en Barranquilla y Atlántico

Este miércoles 21 de agosto, la empresa Air-e anunció trabajos de mantenimiento general y pruebas predictivas del transformador de potencia para la confiabilidad y continuidad en la prestación del servicio eléctrico en sectores de Barranquilla, Soledad, Galapa, y otras poblaciones del Atlántico.

De esta manera, circuitos asociados a la subestación como Caracolí 1 y Caracolí 5 serán desenergizados entre las 7:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Circuitos sin energía

Circuito Caracolí 1: Soledad: Ciudad Bonita, El Manantial, Portal de Los Manantiales, María de Los Ángeles y Villas de San Antonio.

Circuito Caracolí 5: Soledad: Los Almendros, Los Almendros Etapa 3. Galapa: Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, Barrio Arriba, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, Barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, carrera 21A (Trocha Galapa - Soledad), sectores y fincas aledañas a la carretera El Anon.

Asimismo, Air-e desarrollará este mismo trabajo en la subestación El Río con suspensiones temporales de energía en el circuito Río 11, de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. a 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Los sectores comprendidos serán de la calle 6 a la calle 29 entre carreras 21 y 40 (Centro, San Roque, Rebolo, Montes) y sector de la Plaza del Pescado.

Mientras tanto, se ejecutarán adecuaciones en la red de media tensión de los circuitos Silencio 12 y Caracolí 2 en los siguientes horarios:

Circuito Silencio 12, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: La Libertad, La Manga, La Paz, Ciudad Modesto, La Esmeralda, carrera 21B entre calles 73B y 75 (Nueva Colombia) y entre calles 84A y 86 entre carreras 21D y 25A (Por Fin).

Otros barrios

Circuito Caracolí 2: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Soledad: La Inmaculada, Nueva Esperanza, Villa Karla, Bello Horizonte, Altos de La Metro, Urbanización Las Cometas, La Central, San Bernardo IV; de la calle 58 a la calle 60 entre carreras 10A y 12 (Los Cusules) y de la calle 55 a la calle 58 entre carreras 7 y 13 (Ciudadela Metropolitana).

Personal de mantenimiento trabajará de manera preventiva en el circuito Puerta de Oro 5, de 7:50 de la mañana a 5:00 de la tarde lo que generará sectores sin energía en Puerto Colombia como la carrera 51B entre calles 89 y 133, en Las Margaritas.

Se cambiarán e instalarán postes y redes de 7:25 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 72 con carrera 38, del barrio Las Delicias.

En otros sectores de Barranquilla, se percibirán suspensiones por cortos periodos de tiempo para labores de mantenimiento: de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. en la calle 69B con carrera 28, en Olaya; y de 1:05 p.m. a 3:00 p.m. en la carrera 24 con calle 74, en el barrio Carlos Meisel.

Otros trabajos eléctricos en municipios se desarrollarán de 8:45 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 18A con calle 22A, del barrio Chambacú en Baranoa; de 7:10 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 7 con calle 56B, en la Ciudadela Metropolitana; y de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. en la carrera 1 con calle 45H en la Ciudadela 20 de Julio.

Finalmente, personal externo a Air-e estará laborando en la calle 1D con carrera 21 - manzana 9 de la Urbanización Ribera de Mallorquín en Puerto Colombia, de 8:21 de la mañana a 4:00 de la tarde para la adecuación de punto de conexión.