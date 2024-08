Cobro de valorización en la Vía al Mar comenzaría en marzo de 2025

Este martes 20 de agosto se llevó a cabo la reunión entre la bancada de la región Caribe y la Ministra de Transporte, María Constanza García, para analizar el posible cobro o suspensión de la valorización de la Vía al Mar (Barranquilla - Cartagena) y la Circunvalar de la Prosperidad. El encuentro se realizó en Bogotá.

Lo primero que se acordó es que el 100% del recaudo estará destinado para proyectos importantes en la región Caribe. igualmente, en septiembre se publicará y se actualizará el censo predial, seguido de la socialización del proyecto el mismo mes.

En noviembre se hará la notificación y el recaudo iniciará en marzo del 2025, así lo indicó el Ministerio de Transporte a través de su cuenta en “X”.

También se indicó que quedarán exentos del pago de la valorización los que no tienen capacidad de pago, es decir, propietarios de predios en estratos 1, 2 y 3, propietarios de predios en pobreza extrema o moderada, según el SISBÉN, y predios de Unidades Agrícolas Familiares.

Reacciones por el cobro

“Se va a cobrar a los 140.000 predios de los estratos 4, 5 y 6. También se retira del cobro las unidades agrícolas familiares, aliviando a la gente. Se ha definido algo importante y es que el total de lo que se logre recaudar será invertido en nuestro territorio. También vemos que no es conveniente aplazar el cobro indefinidamente”, dijo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

“Las primeras facturas estarían en abril de 2025. La ministra quiere una reunión en Barranquilla para concretar los acuerdos”, agregó Verano.

El senador Mauricio Gómez Amín se levantó de la mesa porque, de acuerdo con él, el Gobierno sigue adelante con el proyecto de valorización.

“Me retiré de la reunión porque el Gobierno se mantiene firme en la idea de seguir golpeando el bolsillo de la región Caribe. Lo que se viene es una demanda departe del senador Mauricio Gómez para defender el bolsillo de los costeños”, dijo.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda, indicó en sus redes sociales: “un proyecto completamente antitécnico, antijurídico e injustificado. Reiteramos que más de 70 km de la vía (más del 65%) NO es de doble Calzada. Esta valorización no cumple con el principio Constitucional de NO retroactividad de los tributos, este es un cobro ILEGAL, pues la obra se entregó antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley”.