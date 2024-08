Sin luz en Barranquilla y Soledad: estos son los horarios y sectores afectados este martes

Con el fin de garantizar confiabilidad y calidad en la prestación del servicio de energía en sectores del centro y sur de Barranquilla, en la subestación El Río, la empresa Air-e anunció que desarrollará trabajos de mantenimiento a equipos de potencia y pruebas de cables este martes 20 de agosto.

La labor será ejecutada de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana con suspensión del suministro eléctrico desde el circuito Auxiliar 1 que comprende sectores como: La Luz, Rebolo, Barranquillita (entre calles 2 y 3 de la carrera 41 a la carrera 43) y en el centro entre calles 10 y 11 de la carrera 39 a la carrera 41.

Mantenimiento en Barranquilla

Circuito Unión 11: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: El Limón, Universal, Universal Etapa II, San Nicolás y Palmarito; entre la calle 34 y la calle 35A entre carreras 7B y 8 (Las Palmas), entre calle 31 y calle 34 entre carreras 6B y 8 (Tayrona), entre la calle 35 y la calle 41C entre carreras 2 y 3A (Galán) y entre la calle 41C y la calle 44 entre carreras 2B y 2 (Villa Blanca).

Trabajos en Soledad

Circuito Veinte de Julio 13: de 7:30 a.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Soledad: Villa Éxito, Villa Katanga, Villa Katanga II, Villas de Las Moras, Villas de Las Moras I, Villa Aragón, Villa Soledad, Antonio Nariño y Villa Rosa; de la calle 47 a la calle 55B entre carreras 24 y 25 (Parque Muvdi I), de la calle 56B a la calle 57 entre carreras 16 y 17D (La Viola), de la calle 56B a la calle 57 entre carreras 16 y 17D (La Viola), calle 55A entre carreras 15E y 15D y de la calle 55A a la calle 56 entre carreras 16D y 17D (Las Colonias).

Mientras tanto, en sectores del barrio La Esmeralda se realizará adecuación de redes eléctricas de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. con suspensión de energía de la carrera 15 a la carrera 19 entre calles 64C y 71B; y de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. de la calle 63B a la calle 71B entre carreras 14 y 21B.

Cambio de postes

De otro lado, se dio a conocer que se realizará cambio de postes y poda de árboles en el circuito SG-01 de 8:45 a.m. a 5:00 p.m. en zona rural y urbana del corregimiento Cascajal. Sin embargo, de 8:45 a.m. a 9:15 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. se percibirá suspensión de energía en sectores aledaños a la vía Sabanalarga - Cascajal.

Por último, la empresa informó sobre trabajos eléctricos de 6:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 10C con calle 60, en el sector Los Cusules de Soledad; y de 8:40 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 12 con calle 5, del barrio La Florida en Galapa.