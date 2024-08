Asesinan a médico barranquillero en Antioquia: su pareja sentimental sería la responsable

El crimen del médico barranquillero Wilson Royero Díaz, de 26 años, ha causado consternación en el gremio de los galenos y en su familia, tras ser asesinado en circunstancias trágicas durante el pasado fin de semana.

Según las autoridades, la presunta responsable del asesinato sería la pareja sentimental de la víctima, Ximena Martínez, quien fue detenida por miembros de la policía en el lugar del crimen.

El lamentable incidente tuvo lugar en una vivienda del municipio de Anzá, Antioquia. En diálogo con Caracol Radio, Rosmery Díaz Meza, madre de la víctima, el médico fue atacado por su pareja con un arma cortopunzante, quien le propinó una herida mortal en el pecho. A pesar de los esfuerzos por parte del personal médico, el galeno fue declarado muerto minutos más tarde.

“Yo recibo una llamada a las 3:16 am de mi hijo (Wilson), donde mi hijo me dice que se está muriendo. Veo a mi hijo lleno de sangre, la señora le quita el celular a mi hijo. Yo le pregunto que pasó y ella me dice que él se había caído y después cerró la llamada”, precisó la madre de la víctima.

Las autoridades están trabajando para esclarecer los motivos detrás del ataque y determinar los cargos que se le imputarán a la mujer, quien en una audiencia se declaró inocente al indicar que atacó al joven en “defensa propia”, respuesta que genera sospechas en la familia de la víctima. Mientras tanto, el abogado de la mujer alegó que se trata de un asesinato simple.

“Ella se está defendiendo para poder quedar en libertad porque mi hijo no era una persona violenta. Él era un hombre tranquilo y esta señora ya venía con un proceso porque su pareja anterior ya había atentado contra mi hijo”, precisó Rosmery Díaz.

Wilson Royero Díaz, quien se graduó de la Universidad Simón Bolívar, era reconocido por su dedicación a la medicina y por su vocación de servicio. La diferencia de edad entre él y su pareja, quien era 10 años mayor que él, está siendo examinada como parte de la investigación en curso.

El cuerpo del médico fue trasladado a Barranquilla y sus honras fúnebres se llevará a cabo este miércoles en la ciudad.