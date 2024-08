Unicartagena capacita a profesionales panameños en actividades marítimas y portuarias

Cartagena

Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá y el Instituto de Marina Mercante de Coclé, también de Panamá, bajo el liderazgo de la Fundación APLIMP, especialistas en capacitaciones y giras académicas de Tecnología, Logística, Marítima y Comercial; llegaron a la Universidad de Cartagena para recibir formación en áreas claves para mejorar la eficiencia de la cadena de suministros en la logística marítima y portuaria con un enfoque de sostenibilidad.

A través del Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias de Unicartagena, docentes investigadores de la institución y expertos externos, desarrollaron un programa de carácter multidisciplinar en aspectos como: “Elementos jurídicos”, “El papel de la ingeniería”, “La técnica y la tecnología de la industria y el compromiso ambiental”, y las “Expectativas y visiones del sector marítimo”.

Cabe resaltar que Panamá es un país protagonista en la logística y el desarrollo marítimo-portuario mundial, dados los atributos de conector comercial por su canal de navegación. En ese sentido, su interés en vincularse a la Universidad de Cartagena para conocer las experiencias de Colombia y del gran puerto que es Cartagena de Indias, da cuenta del potencial de la ciudad en materia portuaria y del valor estratégico del Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias en materia formativa.

Marly Mardini Llamas, directora del Observatorio, comentó que “desde el Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias entendimos que hay una pedagogía que debemos involucrar como estrategia que coadyuve en el fomento de la educación y nos ideamos la estrategia educativa con la ciudadanía marítima. Cuando entendamos que somos ciudadanos marítimos vamos a apreciar nuestros espacios acuáticos y a mirarlos como un polo de desarrollo.

La Universidad de Cartagena está liderando un propósito de educación con enfoque en sostenibilidad y protección ambiental que incluye una Cátedra de Cambio Climático, con esto se pretende permear todas las disciplinas que tiene la institución y para el curso que ofrecimos a este grupo de profesionales panameños mantuvimos el compromiso con la defensa, preservación y conservación del medio ambiente”.

Adicional a los espacios de formación en las aulas, durante las jornadas académicas los participantes recorrieron las instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, la Capitanía de Puerto de Cartagena y el Clúster Marítimo de la Cámara de Comercio de Cartagena, viviendo una experiencia integral.

Respecto a las ventajas competitivas de Cartagena frente a Panamá, como puerto, Juan Jordán, director de la Fundación APLIMP Panamá, manifestó que “para nosotros es innovador poder llegar a una ciudad portuaria. Ustedes tienen más de 500 años de vinculación con el mar, el puerto es la ciudad y la ciudad es el puerto. En Panamá por diferentes cuestiones históricas la ciudad no tiene esa relación que tienen ustedes con la terminal portuaria, esa es una de las cosas que queremos que los muchachos aprendan, cómo se buscan sinergias para esa relación puerto-ciudad que aquí han sabido explotar y desarrollar, ustedes están vinculados a áreas que nosotros no conocemos, tienen un mercado que nosotros no tenemos y compradores para sus productos, todo eso es innovador para nuestros muchachos”.

Esta jornada académica no es el único espacio que la Universidad de Cartagena, a través del Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias, ha desarrollado recientemente en esta área del conocimiento. Es clave resaltar que en los últimos años la institución ha fortalecido su compromiso liderando diversos espacios de educación y formación, frente a un tema vital para el desarrollo económico y social de Colombia.