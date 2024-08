Alejandra Espinosa Harris es la nueva gerente de las Fiestas de Independencia en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor, especializa y fortalece las acciones del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) con la incorporación de Alejandra Espinosa Harris como nueva gerente de las Fiestas.

Espinosa Harris es magíster en proyectos de desarrollo sostenible, administradora de empresas y especialista en Gestión Humana y Gerencia de Proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia y liderazgo en el sector público y privado, en el desarrollo de proyectos de inversión social de alto impacto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En su trayectoria destaca su trabajo en materia educativa y cultural, a través de la promoción de semilleros artísticos en instituciones educativas oficiales, a través de los programas “¡Uy, qué nota!” y “Tirando pase”, así como la promoción de la participación empresarial local en las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

Desde 2017, Espinosa Harris lideró la realización de tomas festivas empresariales, la creación de la comparsa multiempresarial más larga del desfile y la realización en compañía de artistas locales de “La Estereofónica”, un escenario plural de exaltación de la cultura popular.

Sobre esta decisión, el alcalde Dumek Turbay expresó: “Una de las apuestas de nuestro gobierno, a través del Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”, es garantizar al ciudadano sus derechos culturales. Para esto necesitamos fortalecer la cultura y, conscientes de que no lo vamos a lograr debilitando a su ente rector, queremos engrandecer el trabajo hecho hasta hoy y generar nuevas experiencias. En ese sentido, el IPCC, se fortalece con la llegada de la gerente de las Fiestas y trabajarán conjuntamente para garantizar unas Fiestas memorables para los cartageneros”.

La gerencia de las Fiestas está pensada, en el marco del proyecto de rediseño institucional que estructura el Distrito, para establecer una instancia que articule con el ente rector de la cultura y contribuya a ampliar la visión de la oferta cultural en las festividades novembrinas. Así, esta gerencia fortalecerá la organización y relacionamiento de las Fiestas de la Independencia, mientras el IPCC entregará estímulos a sus actores y velará por el posicionamiento de la cultura y el patrimonio.

“Queremos que las Fiestas de la Independencia tengan una visión, ya no solo de cultura, sino también de desarrollo económico inclusivo y de industrias culturales en la ciudad, para que seas memorables y, además, constituyan una experiencia para propios y turistas que nos genere orgullo, que sea de talla mundial”, explicó Alejandra Espinosa, gerente de las Fiestas.

Destacó que “hablamos de una gerencia de las Fiestas no para opacar lo que ya se viene trabajando, sino por el contrario, para ampliar la visión. El enfoque para este año es poder rescatar y fortalecer lo existente, en cuanto a agenda y gestores culturales, para que sus muestras y expresiones eleven el nivel. Pero esta celebración no la revitaliza el Gobierno en solitario y ese es el primer mensaje que quiero enviar a los cartageneros: la semana cumbre de las fiestas de noviembre no es para que huyamos de Cartagena, es para que nos quedemos a vivir y a sentirnos orgullosos de que la independencia del país arrancó por nuestra ciudad y por eso tenemos un festivo nacional”.

IPCC continúa con su misión

El IPCC, como rector de la Política Cultural del Distrito de Cartagena de Indias que vela por la preservación, la promoción y la difusión del patrimonio, continuará cumpliendo con su misión.

Su directora, Lucy Espinosa Díaz, afirmó: “Seguiremos afianzando la misionalidad del instituto en sintonía de la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la ciudadanía cultural a través del acceso a la oferta cultural y artística; potenciando instancias de participación y generando un ecosistema robusto, que incentive los procesos de investigación, creación, fomento, promoción, circulación, y sobre todo, oportunidades para los artistas, gestores y hacedores culturales”.

La funcionaria agregó: “Con ese enfoque, Cartagena continuará fortaleciéndose en materia cultural y de patrimonio y trabajaremos bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, para mejorar las condiciones de los artistas con estímulos robustos. Nuestras Fiestas de Independencia del 11 de noviembre son un evento masivo de carácter popular arraigado en el corazón de los cartageneros y con el que ahora seguiremos conquistando al resto del país y a más nativos para que en las fechas festivas no se vayan, sino que quieran quedarse en nuestra ciudad”.