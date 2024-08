Efraín Cepeda alerta que Senado está paralizado por falta de recursos

Colombia

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, alertó que esa corporación está paralizará porque el ministerio de Hacienda no ha girado la totalidad de los recursos para el funcionamiento.

“Nosotros fuimos(Mesa Directiva y voceros de partidos) hace 15 días a reclamar al señor ministro de Hacienda y al Director de Presupuesto que teníamos un saldo por girar del semestre anterior de algo más de 11.000 millones de pesos y que no se había girado un peso de este semestre para el funcionamiento del Senado, pues nos giraron una parte del primer semestre, unos 9.000 millones de pesos, quedando al descubierto el Canal Congreso, quedando al descubierto el Noticiero del Congreso y lo que es peor y escúchese bien, la publicación de los proyectos de ley que ustedes radican. Hoy el Senado de la República, rama importante del poder público, está paralizado porque no ha podido publicar más de 130 proyectos radicados por ustedes”, aseguró Cepeda.

En medio de su intervención, aseguró que es tan compleja la situación que en el caso del Canal Congreso y el noticiero, los recursos para su funcionamiento sólo alcanzarían hasta el próximo 30 de agosto.

“Hoy me comuniqué con el director de Presupuesto (MinHacienda) y hasta ahora no se han girado los recursos, yo les pido en el ministerio de Hacienda que no nos traten seguramente como entidad del Gobierno sino como una rama independiente del poder público que hoy está paralizada por falta de recursos y además decir que los recursos para el Noticiero del Senado y el Canal del Congreso alcanzan hasta el 30 de este mes. Levantamos la voz para decirle que no puede ser que una parte importante del poder legislativo se encuentre paralizado porque en el ministerio de Hacienda no nos giran los recursos a los que tenemos derecho”, agregó.

El presidente del Senado hizo el reclamo al ministerio de Hacienda en medio de la sesión plenaria.