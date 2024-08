“Queremos ser un movimiento político y social de paz en Nariño”: Comuneros del Sur

JUDICIAL

En diálogo con Caracol Radio, Roger Garzón, quien hace parte de Comuneros del Sur, grupo que avanza en la instancia de paz territorial en el departamento de Nariño, se refirió a los progresos en esta negociación con el Gobierno colombiano.

“Hemos venido trabajando de manera mancomunada entre Gobierno Nacional las comunidades y este es otra nueva forma de hacer de hacer paz territorial a pesar de que no teníamos nuestro digamos nuestro reconocimiento por parte de del Estado como resultado del desprendimiento del frente de lo que fuimos de la organización del ELN. entonces eso no nos impidió eso, por el contrario, nos permitió seguir avanzando seguir estableciendo metodologías hojas de ruta y lo que estamos haciendo aquí es como una parte de todo ese trabajo y de todos esos esfuerzos conjuntos que hemos venido realizando en más de un año y medio”.

Roger Garzón, también le contó a Caracol Radio, el momento en que deciden desligarse del comando central del ELN y apostarle a la paz territorial y lo que les llamó la atención de este proceso.

“Son varios factores siempre los hemos mencionado primero el análisis del momento actual que vivía el país lo hemos reconocido que haya llegado el primer gobierno de izquierda en Colombia en cabeza de Petro eso marca la militancia de comuneros de del Sur creíamos que debíamos de buscar alternativa la propuesta de paz total del Gobierno Nacional se ajustaba a nuestras expectativas y otro aspecto fundamental fue el llamamiento y el clamor de las comunidades en los territorios que expresaban su hartazgo de la guerra esos son como los tres factores que incidieron en la toma de nuestra decisión política”.

Este integrante de Comuneros del Sur que lleva 32 años de existencia aseguró que los 10 municipios del Nariño en los que se implementará inicialmente la paz territorial son zonas de presencia e incidencia activa de este grupo que ahora quiere incidir de manera positiva en las comunidades.

“Consideramos primero en el proceso de que era muy era muy complicado abarcar todo el departamento por diferentes razones, creímos que se debía de focalizar y territorializar el proceso para focalizar y priorizar el proceso se tenía que tener en cuenta las comunidades más abandonadas y donde el frente tiene presencia e incidencia eso nos permitió ir haciendo un diálogo un intercambio con Gobierno Nacional para ir estableciendo, qué municipios nosotros hacíamos presencia y permanencia histórica y que pudiéramos ahí a través de la política de paz total y maquetas paz hacer procesos de transformación territorial”

En este diálogo con Caracol Radio, Roger Garzón quien integra Comuneros del Sur se refirió al anuncio de que las Fuerzas Militares no los no los tengan ustedes como un objetivo de alto valor y también ese proceso para levantar estas órdenes de captura incluidas las de las que tienen un pedido de extradición.

“Es una voluntad del Gobierno Nacional y esa también es nuestra interpretación y nuestra lectura el diseño de seguridad que lo hemos manifestado al gobierno incluye la participación de las Fuerzas Militares en los territorios donde el frente transite hacia un movimiento social y político, o sea, nosotros siempre le hemos dicho al Gobierno Nacional y a las comunidades que esos territorios deben de quedar bajo las garantías del Estado colombiano a través de las fuerzas militares y policiales, eso es para para volverlo a recordar el frente nunca hemos dicho o hemos negado la posibilidad de que una parte de la institucionalidad llegue a los territorios las otras cuestiones de levantamiento de órdenes de captura de los compañeros y algunos los hemos solicitado como en cualquier negociación y agradecemos al Gobierno Nacional de qué pues nos informe y nos comente de que esos procesos ya se están solucionando”.

Para comuneros del Sur, la fuerza de la iniciativa de paz territorial radica en que, son las comunidades las que deben de presionar de buscar que los grupos se sumen a estas nuevas voluntades a estas nuevas formas de salir de ese círculo de la de la violencia.

“La voluntad política de la de la organización del grupo que esté presente en el territorio, pero también esas manifestaciones ese sentir de la gente en la búsqueda de unas alternativas donde los podamos construir en conjunto con el contrario con el diferente”.

Roger Garzón, también le contó a Caracol Radio cómo se ve Comuneros del Sur en la vida civil y sin armas.

“Nuestro fundamento de ser un movimiento social y político es hacer trabajo político hacer trabajo social, somos liderazgos que estuvimos en un momento alzados en armas, nosotros nos vamos a quedar en el territorio en esos procesos de liderazgo de construcción y de afianzamiento de la construcción de paz territorial nos vislumbramos de esa manera haciendo lo mismo que veníamos haciendo en nuestra militancia en el frente, pero ya en un ambiente más democrático más más adaptado a las nuevas a las nuevas realidades de que vive en Colombia eso quiere decir curules o se van a centrar plenamente en el territorio”.

Deja claro que no están buscando curules, que su foco será trabajar en el departamento de Nariño con las comunidades.

“Trabajo político organizativo es trabajar con las comunidades nunca hemos hablado de espacios de participación legislativa y ese tipo de cosas nuestro trabajo se centrará con la población civil”.

En este mes de agosto se espera inicie el trabajo del desminado humanitario en el departamento de Nariño y mes a mes esta instancia regional de paz presentará avances concretos para beneficio de las comunidades.