Paz total: Esta es la ruta de negociación de Gobierno y Frente Comuneros del Sur en Nariño

En diálogo con Caracol Radio Carlos Erazo quien lidera por parte del Gobierno Nacional el proceso de paz territorial en Nariño con el Frente Comuneros del Sur que antes hacía parte del ELN explicó como este nuevo modelo de intervención en los territorios busca evitar el reciclaje de las violencias y el uso economías ilegales y contó los acercamientos con este frente.

“Con el Frente Comuneros del Sur, el Gobierno Nacional inició los primeros contactos desde el año pasado, en el 2023, a raíz de una gestión que se hizo en la Mesa Nacional para buscar contactar al COCE y al Frente Comuneros del Sur, porque se había perdido, y también para mediar en la solución de problemas internos que ellos tenían. Ya en este año se presentaron unas situaciones que dieron inicio, digamos así, o que comenzaron a materializar este proceso de paz. Uno, que el Frente Comuneros se identifica con la política de paz total del Gobierno Nacional. Dos, que el Frente Comuneros apoya el liderazgo del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en su proceso de diálogo territorial por la paz. Y tres, y ante todo tres, porque es el sentir y es el querer de las comunidades”.

Según explica Carlos Erazo las comunidades en Nariño le han exigido al Frente Comuneros del Sur parar la guerra y apostarle a un proceso de paz que signifique el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

La ruta de negociación se centra en 10 municipios de Nariño

Los municipios son: Samaniego, La Llanada, Santa Cruz, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Providencia, Ricaurte, Cumbal y Guachucal.

Según explicó Carlos Erazo este proceso de transformación se plantea en el sentido de que la paz no es simplemente el desarme del actor armado, sino la transformación del territorio está enmarcada dentro de tres grandes acciones o tres grandes ejes.

“El primero es el desescalamiento de las violencias, el segundo, el de la transformación en el territorio de tipo socioeconómica y el tercero, el de la transición del Frente Comunitario del Sur a la vida ciudadana plena”.

El foco de los ejes de transformación territorial

Según explicó Carlos Erazo quien lidera por parte del Gobierno Nacional el proceso de paz territorial en Nariño con el Frente Comuneros del Sur, En el primer eje, el del desescalamiento de las violencias, se han definido varios grupos de trabajo. Uno, el grupo de desminado humanitario en el territorio, que ya viene funcionando de hace tres, cuatro meses. Dos, en el proceso del retorno de las comunidades, que fueron desplazadas a raíz del conflicto, lo viene ahí liderando las alcaldías, organizaciones de víctimas y el gobierno departamental. Tres, hay otro grupo que es el de, tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes afectados por el conflicto, entre ellos tiene que ver el reclutamiento que se ha presentado. Otro grupo tiene que ver el de los desaparecidos.

También se ha planteado el tema de la ubicación de personas desaparecidas, el manejo de las economías ilegales y las transformaciones territoriales.

“Allá el tema de la sustitución de cultivos ilícitos es una gran acción que debemos de comenzar a hacer realidad y el que se legalice la explotación ilegal del oro en ese territorio, el Ministerio de Minas ha venido trabajando ya en la constitución de distritos mineros y ya hay una serie de acciones que se han adelantado, este es otro grupo. Y finalmente el grupo que tiene que ver con la defensa de la naturaleza, paz con la naturaleza porque todas estas transformaciones territoriales afectan necesariamente el medio ambiente”.

Lo que se se busca con el Frente Comuneros del Sur

El foco estará en la transición del Frente Comuneros hacia la vida ciudadana plena y hacia su conversión en un movimiento político y social en el territorio. Allí está sintetizado la decisión política tomada por comuneros.

“Sabemos en este momento que el marco jurídico que garantice la seguridad jurídica de los futuros excombatientes no es muy claro hoy en día. Hay un equipo de abogados trabajando allá en el territorio, haciendo una exploración sobre los sistemas de resolución de conflictos que existen en el territorio, la justicia indígena, los mandatos, cómo se han creado y cómo se han aplicado. Este es un trabajo que va a llevar un tiempo, pero ya estamos en eso. Hay que crear una alternativa”. Explicó Carlos Erazo.

Carlos Erazo también explicó el tema de la entrega de armas en la que también ya está establecido un grupo de trabajo para abordar el asunto.

“Hay otro grupo que es el de la inutilización de los instrumentos de guerra. Es decir, ahí estamos hablando de armas e instrumentos de guerra. Hay otro grupo que tiene que ver con el de la justicia, el de la restauración. Hay otro grupo que tiene que ver con el tema de la reincorporación de los comuneros a la vida civil. Ya este grupo está constituido y ahí participa la Agencia para Reincorporación y Normalización, liderada por Alejandra Miller. Ya se hizo una primera reunión, ya hay un plan de trabajo para seguirlo desarrollando allá en el territorio con el resto de la dirigencia de comuneros y con los combatientes”.

La crisis en la mesa nacional entre el Gobierno y el ELN

Carlos Erazo también le contó a Caracol Radio que el Comando Central del ELN siempre conoció de los acercamientos entre el Gobierno y el Frente Comuneros del Sur y que no supo manejar una crisis interna que nada tiene que ver con la mesa nacional.

“Creo que la Dirección Nacional del ELN no supo manejar esta situación de crisis interna, tengan en cuenta que los distintos frentes del ELN tienen un nivel alto de autonomía en los territorios y se presentan pues diferencias, problemas, tal como se dio en el Departamento de Nariño, pero el tratamiento que ellos recibieron fue de señalización, al decir que eran infiltrados del Ejército, que eso era un montaje hecho por inteligencia militar, del cual el Consejero Comisionado se estaba prestando. Eso no fue serio y no, realmente no abocaron la solución del problema como tal, sino que se fueron por eso y eso lo que hizo fue ahondar la decisión de Comuneros del Sur de hacer casa aparte. Por eso en el mes de mayo, abril, algo así, los comuneros se reunieron en asamblea con su militancia en distintas partes que están en todo el territorio, milicianos, y tomaron la decisión de separarse del ELN”.

Esta instancia regional no es una mesa sino un espacio de concertación con entidades del Gobierno, pero con el foco territorial porque la presencia de las comunidades en este proceso de transformación es esencial y no es retórica, es real.

Este experimento en Nariño le apuesta a ser un ejemplo de paz territorial, una forma a la medida para la actualidad de las dinámicas de la violencia armada. Este nuevo modelo de intervención en los territorios quiere evitar el reciclaje de las violencias y el uso economías ilegales.