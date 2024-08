Como unos héroes: Así fueron recibidos en Colombia los medallistas en los Juegos Olímpicos

Luego de la emoción que produjeron sus respectivas medallas en los Juegos Olímpicos, Yeison López, Mari Leivis Sánchez y Tatiana Rentería, ya llegaron a sus respectivas ciudades, donde fueron recibidos por un grupo multitudinario de personas, así como sus familias. Ángel Barajas, quien ganó plata en gimnasia artística, ya había aterrizado en Cúcuta hace algunos días, donde también le rindieron algunos homenajes.

En el caso de Yeison López, subcampeón olímpico en levantamiento de pesas, división de los 89 kilogramos, llegó a Cali con una sonrisa de oreja a oreja y algunas lágrimas derramó tras ver a sus familiares, amigos y un gran grupo de admiradores que se ubicó a las afueras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a la capital del Valle del Cauca. En medio de pancartas, cornetas y música le demostraron la gratitud por llevar el nombre del país en alto.

“Volver a ver a mi familia, sentirlos en mis brazos es algo indescriptible. Vivo por ellos y estar aquí con una medalla es algo maravilloso, que nos cambia la vida”, expresó López. “A los jóvenes yo los quiero invitar a que sigan hacia adelante a pesar de todos los obstáculos que puedan tener en la vida. Sean resilientes, sean disciplinados, y si la vida les da la oportunidad de practicar un deporte, ¡háganlo! Porque el deporte es la universidad de los pobres”, agregó el pesista colombiano.

El pesista colombiano Yeison López, medalla de plata en halterofilia masculina 89kg en los Juegos Olímpicos Paris 2024,reacciona este lunes, a su llegada a Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán Jr. Ampliar

Por su parte, Tatiana Rentería, ganadora del bronce en lucha libre, quien también llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se reencontró con su familia y allegados, además reiteró su agradecimiento con el entrenador, Mario Izquierdo, quien fue su inspiración durante la lucha.

“Él estuvo ahí siempre, me daba ánimos y me decía que no me diera por vencida. Ahora descansaré unos días, pero seguiré mi preparación para los otros Juegos Olímpicos que se vienen en 2028″, dijo la atleta

Tatiana Rentería, ganadora de una medalla de bronce en lucha libre en los Juegos Olímpicos de París 2024, saluda durante su bienvenida este lunes en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán Ampliar

Una casa para los atletas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmaron que ya se adelantan las gestiones para darles una casa a los dos atletas ganadores como reconocimiento por su éxito en París.

Los deportistas fueron trasladados en largas caravanas, y la fiesta sigue en marcha celebrando las medallas alcanzadas en Francia. “Estoy casi seguro que voy a tener esa casa para mi mamá, para mi familia. Vengo con la maleta llena de sueños cumplidos. Ahora solo quiero llegar a comer un sancocho, porque en mi casa se hacen los mejores sancochos del mundo”, concluyó López.

La antioqueña también regresó al país luego de colgarse la medalla de plata en levantamiento de pesas, 71 kilogramos. En el aeropuerto Internacional José María Córdova, al igual que López y Rentería, un enorme grupo de personas la recibió en medio de cánticos y arengas, reconociendo el logro obtenido en París 2024.