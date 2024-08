Yeison López: Voy a llegar a casa y le voy a decir a mi mamá “vamos a luchar por esa casa”

El chocoano Yeison López consiguió la segunda medalla de Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. López se colgó la plata en la prueba de los 89 kilogramos del levantamiento de pesas, tras levantar 390 kilogramos, 180 en el arranque y 210 en el envión.

En diálogo con Caracol Radio al final de la competencia, López expresó su deseo de regalarle una casa a su mamá, habló del orgullo que le representa ser campesino chocoano y se refirió a los futuros deportistas de su región, entre otras cosas.

Agradecimientos

“Gracias a Colombia, a todas las personas que han estado detrás de este proceso, al profe Arrieta, a la Gobernadora del Valle, a la Federación Colombiana de Levantamiento de pesas, a todo Indervalle por todo lo que me han permitido”.

¿A quién le dedica esta victoria?

“Va para todos los colombianos, me sentí respaldado por todos los que estaban aquí y detrás de sus pantallas, a mi familia, a la Federación Colombiana de Levantamiento de pesas, Indervalle, a la Gobernadora, gracias por todo. Se los dedico a todos y a disfrutar”.

¿Recuerda sus momentos dolorosos?

“Ha sido difícil, pero maravilloso, porque cada momento deja una enseñanza, estuve vendiendo dulces para poder entrenar y hoy tengo una medalla olímpica gracias a Dios, entonces eso consta de que el trabajo duro y la dedicación sí pagan”.

¿Qué decirle a su familia?

“Saben que los amo mucho, que estoy muy orgulloso de ellos y agradecerle por el respaldo que han tenido por mi persona y gracias por todo”.

¿Cómo fue la competencia?

“Este ciclo olímpico lo empecé tarde por cuestiones de lesiones, no ha sido fácil porque he venido lesionado, he venido con problemas de espalda, pero Dios siempre ha sido maravilloso y me ha permitido vivir cosas hermosas. Hace aproximadamente competí en Tailandia y logré un récord mundial, por lo tanto me daban favorito para el podio, eso genera presión también. Gracias al equipo de trabajo que hemos sabido controlar esa parte, llegué sereno, tranquilo a hacer mi trabajo y gracias a Dios se logró”.

¿Qué presión genera el intento fallido?

“Yo me enfoco en mi trabajo, sé que he trabajado fuerte para este momento, el hecho de botar un movimiento es presión, pero gracias a Dios tenemos un psicólogo que nos ha trabajado mucho esta parte, se bota un movimiento, pero se empieza de cero y a ejecutar mentalmente el otro movimiento. Estoy contento con el psicólogo que me dio el equipo, estamos felices con los resultados”.

¿Cómo evalúa el desempeño general?

“Cada deportista que ha salido a esa plataforma ha dado su 100 %. Muchas veces las cosas se dan, mucgas veces no se dan, pero no tenemos que juzgar al entrenador, al deportista, tenemos que apoyar. Hay que apoyar al deporte, al deportista que sea, no critiquemos, no pogamos cizaña, apoyemos que cuando el deportista se siente respaldado da el 100 %. Luis Javier Mosquera es mi pana, mi amigo, es dos veces medallista olímpico y escuchar un consejo de él es tener la gloria, él ha competido en dos Juegos Olímpicos y sabe cómo se mueven las cosas”.

¿Ya cayó en cuenta lo que logró?

“Quizás no he caído realmente en cuenta y ahora que ya me siente y vea la medalla y hablé con mi familia me daré cuenta que estoy viviendo un momento maravilloso. De verdad, agradecido con Dios, que me recompensó, estoy cumpliendo mi sueño, estoy viviendo mi sueño, el de mi familia. Voy a llegar a la casa y le voy a decir a mi mamá ‘vamos a luchar por esa casa que sí se nos va a dar’. Agradecido con Dios y con la vida por lo que me está permitiendo vivir”.

¿Con el dinero de la medalla comprará la casa de su mamá?

“Si no es con el dinero de la medalla, espero sentirme respaldado por la Gobernación del Valle, por la gobernadora que es una gran mujer y apoya mucho el deporte. Y no solo por la gobernadora, por todo colombiano que quiera ayudar a cumplir este sueño”.

¿Qué decirle al Yeison de niño?

“Yo soy orgullosamente chocoano, campesino, neto, y a ese Yeison de hace 12 años atrás, decirle que estoy orgulloso por todos los valores que el campo y la familia me inculcaron. Hoy soy una gran persona, considero que soy un gran hombre ejemplar, agradecido por todo lo que me enseñó el otro Yeison”.

El apoyo al Chocó

“El día que el departamento del Chocó tenga un mejor apoyo para los deportistas, créanme que no solo va a salir un medallista olímpico, van a salir muchísimos, porque el Chocó tiene mucho talento”.