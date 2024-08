VIDEO | Así fue el espectacular recibimiento de Ángel Barajas en Cúcuta

¡El héroe de todo un país ha regresado a su tierra! En sus primeros Juegos Olímpicos, Ángel Barajas consiguió la medalla de plata en gimnasia artística, siendo este el primer éxito de Colombia en dicha modalidad. Con apenas 17 años, el cucuteño se metió en los libros de historia del deporte nacional e ilusiona de cara al futuro.

Ángel tuvo su primera presentación el pasado 27 de julio, cuando realizó una rutina en barras paralelas y barra fija. Justamente en esta última prueba fue sexto y con ello consiguió el cupo a la final, la cual se disputó el lunes anterior. Barajas obtuvo un puntaje de 14.533, igualando así al japonés Shinnosuke Oka (medalla de oro) y superando los representantes de China y China Taipéi.

“Sigo sin creerlo, a mi corta edad cumplí un sueño que muchas personas lo tienen y seguiré dando lo mejor de mí y trabajando más fuerte”, declaró el deportista tras su éxito. Vale recordar que se trata de la única medalla olímpica que ha ganado Colombia en París 2024, además de los ocho diplomas olímpicos en otras disciplinas.

El ‘Ángel de Cúcuta’ regresó a casa

Pasado el mediodía de este martes 6 de agosto, Ángel Barajas arribó al Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, en donde fue recibido con flores por miembros del Comité Olímpico. “Es un triunfo por el que he estado trabajando mucho tiempo: un sueño cumplido. Estoy muy feliz y sé que hice un muy buen trabajo... Me llena de felicidad llegar a Colombia y no con las manos vacías”, sentenció.

Allí, el atleta de 17 años hizo escala y emprendió rumbo a su hogar, Cúcuta, en donde una multitud lo esperaba para darle un caluroso recibimiento. A las afueras del Aeropuerto Camilo Daza, un gran número de seguidores de Ángel arribó para la fiesta que se avecinaba. Con cánticos y vitoreos se encendió el ambiente.

Una fiesta se vive a esta hora en la ciudad de Cúcuta en el recibimiento del gimnasta olímpico Ángel Barajas.



En carro de bomberos y con banda marcial terminó siendo recibido Ángel Barajas, sobre las 5 de la tarde. La gente, por supuesto, aprovechó para grabar videos, tomar fotos y celebrar por un suceso histórico para el deporte colombiano. Por su parte, el joven agradeció el apoyo con aplausos.

En medio de esta celebración, ocurrió el encuentro entre Ángel y su hermano Yeison, quienes se enfundaron en un emotivo abrazo, mientras que la multitud intentaba llegar a su nuevo ídolo. “Él es un ángel, es el mejor deportista de Colombia, la gloria a Dios por su triunfo, nos hace sentir muy orgullosos”, dijo Yeison Barajas. Véalo a continuación:

Emotivo encuentro del gimnasta Ángel Barajas con su hermano Yeison a su llegada a la ciudad de Cúcuta.



Jhoan Botello, secretario de tránsito del municipio, informó en Caracol Radio que el recorrido de Ángel Barajas irá “desde el aeropuerto internacional Camilo Daza hasta Las Cascadas en El Malecón”. La idea es “tener estaciones con bandas marciales que se han sumado para ofrecerle un saludo respetuoso, artístico y cultural”.

El recorrido, que adelantó junto a su entrenador Jairo Ruiz, concluye en el teatro Las Cascadas, lugar en el que se le realizará un homenaje por el logro obtenido.