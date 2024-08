¿Cuándo no se está obligado a cotizar pensión en Colombia? Lo que establece la norma

Cotizar la pensión es un derecho y una obligación que todos los colombianos poseen, pues es una recompensa a los varios años de trabajo y un soporte para mantener una vida digna durante la vejez para usted y su familia.

Aun así, existe una condición avalada por la ley en la cual lo excluye de seguir aportando al monto de su pensión.

¿Tiene claro cuál es esta excepción? Aquí le contamos:

¿Qué dice el gobierno?

Según el portal web de La Administración Colombiana de Pensiones (Colpensiones), la pensión es un derecho que tienen todos los ciudadanos colombianos para garantizar que sus familias y ellos estén protegidos durante la vida laboral y después de la edad de retiro.

Existen dos maneras de empezar a aportar y adquirir su pensión en Colombia:

Colpensiones: debe cumplir con los requisitos de ley sobre el monto de su salario. En caso de que sus ingresos sean menores a un salario minino (y está afiliado a esta entidad) puede aplicar para un subsidio mensual que se encarga de aportar a su pensión (programa Colombia Mayor).

debe cumplir con En caso de que sus ingresos sean menores a un salario minino (y está afiliado a esta entidad) puede aplicar para un (programa Colombia Mayor). Fondo Privado: debe de afiliarse a una de estas entidades y crear una cuenta en la cual se guardaran sus aportes para crear el monto de su pensión. Esto dependerá de los aportes realizados y sí el monto final equivale a un 110% de un salario mínimo mensual legal vigente, usted podrá disponer para su uso una vez cumpla con las semanas registradas o se jubile.

El Ministerio de Salud y Protección Social responde a las situaciones en las cuales un afiliado puede dejar de cotizar de forma obligatoria a su fondo de pensiones. En el momento en el que usted como afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez o cuando se pensione de manera anticipada.

Esta norma se aplica sin excepción y no debería de existir algún motivo por el cual usted no pueda disfrutar del monto si ha cumplido con lo establecido. De acuerdo con esto, no existe ninguna otra situación en la cual usted no estaría obligado a cotizar su pensión.

Requisitos para obtener la pensión

Según el Gobierno Colombiano, estos son los requisitos que debe cumplir para poder disfrutar del monto de su pensión son:

Tener al menos 57 años , en el caso de las mujeres, o 62 años , en el caso de los hombres.

, en el caso de las mujeres, o , en el caso de los hombres. Haber cotizado 1.300 semanas en el sistema de pensiones.

en el sistema de pensiones. Presentar los siguientes documentos: cédula de ciudadanía, historial laboral del fondo de pensiones, certificado de semanas cotizadas, formato de solicitud de pensión, cualquier otro documento requerido por su fondo.

cédula de ciudadanía, historial laboral del fondo de pensiones, certificado de semanas cotizadas, formato de solicitud de pensión, cualquier otro documento requerido por su fondo. Diligenciar la solicitud de pensión: acercarse a la entidad para solicitar su pensión. Ya sea Colpensiones o un fondo privado.

Una vez tenga al día los requisitos y los documentos en orden, su fondo de pensiones se encargará de realizar el trámite respectivo y de darle respuesta a su solicitud. Esta gestión pueden variar dependiendo del programa al que se encuentra afiliado. Cabe resaltar que el monto de su pensión se paga mensualmente y puede estar sujeto a ajustes dependiendo de la inflación o del salario mínimo legal vigente establecido.

Si usted tiene dudas sobre cuántas semanas tiene cotizadas o si ya cumplió con los requisitos para disfrutar de su pensión, puede ingresar al portal web oficial de Colpensiones o solicitar esta información a su fondo privado en caso de estar afiliado a uno.