Tres policías capturados en Barcelona, tras la fuga de Carles Puigdemont

Otro policía fue capturado en Barcelona por su presunta implicación en la fuga del dirigente independentista, Carles Puigdemont, quien ya se encuentra nuevamente en Bélgica.

El tercer uniformado de la policía catalana fue capturado este 9 de agosto y esta semana fueron capturados otros dos policías, que fueron liberados horas más tarde, pero siguen siendo investigados.

Recordemos que Carles Puigdemont, que estaba fuera de España desde 2017 para huir de la justicia tras la fallida tentativa de secesión de Cataluña en octubre de ese año, dio un corto discurso ante miles de simpatizantes en las inmediaciones del Parlament catalán, antes de volver a escabullirse.

Por su parte, Puigdemont se reportó en redes sociales indicando que ya se encuentra nuevamente en Bélgica, y escribió “nunca he tenido la voluntad de entregarse voluntariamente ni de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas”.