Yenny Álvarez y su tristeza tras no poder conseguir medalla: “Es algo inexplicable”

Yenny Álvarez ilusionó al país con una nueva medalla para la delegación nacional. Sin embargo, en la prueba de levantamiento de pesas, división de los 59 kilogramos, la colombiana no pudo cumplir con el objetivo tras haber hecho una gran actuación en el arranque.

Álvarez logró levantar 105 kg en la arrancada, pero en el envión no pudo culminar con éxito ninguno de los tres intentos. La meta de la atleta vallecaucana era poder realizar un total de 236 para poder optar por colgarse con una presea.

La tristeza de Yenny

Una vez terminada la prueba, Álvarez atendió a los medios de comunicación. A la atleta se le vio ampliamente afectada anímicamente, pues confiaba en poder lograr un buen resultado, partiendo de que es la campeona mundial y panamericana.

“Fue una preparación muy buena, me preparé para este momento y hay cosas que no entendemos por qué pasan, desde perder un ser querido hasta blanquear un set en unas olimpiadas. Es parte de la vida. Le doy gracias a Dios por vivir este momento, lastimosamente no se me dio, lo tenía en mis manos, solo me queda darle gracias a Dios”, inició diciendo.

Álvarez agregó que: “Es algo inexplicable, Venía bien de salud, venía bien preparada, mi mente estaba tranquila, pero no salió”.

Sobre si le afectó el levantamiento inválido de la primera oportunidad en el envión, dijo: “Me afectó un poco, pero es parte de la competencia. Hay que renovar la mente y continuar, porque no se perdía mucho, la competencia no había terminado”.

Finalmente, recalcó que todo estaba dado para que pudiera lograr la presea, pero lastimosamente no o pudo conseguir: “Todo estaba muy bien, pero no se dio”.