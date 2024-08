Luis Arrieta, entrenador del equipo colombiano de pesas, cuestionó a los jueces

En la jornada de este jueves de los Juegos Olímpicos París 2024, en el levantamiento de pesas, los colombianos Luis Javier Mosquera y Yenny Álvarez fueron los encargados de abrir el telón para el país en la halterofilia, desafortunadamente no lograron ninguna medalla olímpica para el país, algo que estaba presupuestado.

El entrenador del equipo nacional, Luis Arrieta, habló con Caracol Radio luego de la participación de sus dos atletas y declaró que “el levantamiento de pesas es un orgullo, nosotros hemos hecho un buen ciclo con el 100%”.

La caleña de 29 años levantó 105KG en la arrancada e ilusionó al país con la medalla, pero en el envión sus intentos no fueron válidos, uno de ellos bajo una polémica decisión de los jueces. Yenny se quedó a puertas del logro. Mosquera terminó quinto en la prueba de levantamiento de pesas de la categoría 73 kilogramos. La competencia tuvo como gran sorpresa la descalificación del campeón mundial, el chino Zhiyong, quien falló con todos sus intentos en el envión.

Arrieta en la competencia de Yenny, afirmó que “no teníamos más opciones ni 130-131 y había que ir por la medalla de 132KG”, y cuestionó la presencia de una jueza venezolana, teniendo en cuenta que había una atleta de esa nacionalidad en competencia.

Balance de la primera jornada

“Es Lamentable, estuvimos muy cerca a tener dos medallas, lamentable lo de nuestro atleta Yenny Álvarez, en el primer intento nos desestabiliza mucho y para todo entrenador se mueve la estrategia, no teníamos más opciones ni 130-131 y había que ir por la medalla de 132KG eso es. Mucha gente no lo entiende y no saben qué pasa detrás de la plataforma, esa era la estrategia donde el atleta tiene que levantar y Yenny estaba preparada, estoy en desacuerdo con el jurado, había una venezolana que no debía estar en el jurado, a Luis Javier le anulan el movimiento y sé que desde ahí viene eso, estoy muy inconforme por esa parte. Luis Javier estuvo muy cerca de la medalla de bronce, venía trabajando muy bien y las posibilidades no eran claras, pero aquí se puede dar de todo, Colombia ha hecho un buen ciclo y la satisfacción es que trabajamos para esto”.

Peso más bajo para Yenny

“Eso es cierto, Yenny venía de hacer 137 kg de envión, era una buena salida y con eso ya asegurábamos la medalla, con la salida, teniendo la atleta dos oportunidades más, no es cierto que si salíamos de abajo, la estrategia estuvo excelente, el entrenador no levanta por el atleta, calentó muy bien, hizo todo excelente dentro del escenario, desafortunadamente el primer intento nos lo anulan, que para nosotros tampoco es un movimiento nulo”.

Mensaje de aliento para los colombianos

“El levantamiento de pesas es un orgullo, nosotros hemos hecho un buen ciclo con el 100% del apoyo, esa gestión de nuestro presidente en la Federación con el Comité Olímpico y del Ministerio, hemos ganado todo, y estamos a la espera de dos atletas más que esperamos que den la sorpresa y llevemos las medallas a Colombia”.

Los que faltan por competir

“Juegos Olímpicos es otro cuento, no es un campeonato mundial, donde nosotros como colombianos tenemos unos grandes resultados, acá hay una presión extra, está toda Colombia pendiente de nosotros, estamos a la espera de que nuestros atletas mentalmente se fortalezcan dentro de este escenario y lo hagan lo mejor posible”.