Edad mínima y máxima para comprar la libreta militar 2024: ¿cuánto vale?

La edad mínima para obtener la libreta militar es de 18 años, sin un límite de edad establecido. A continuación, le presentamos los requisitos para obtener la libreta militar de primera y segunda clase:

Libreta militar de primera clase:

Haber cumplido con el servicio militar obligatorio.

Haber participado en el curso de capacitación para soldados regulares.

No tener antecedentes penales.

penales. No tener sanciones disciplinarias en el servicio militar.

2. Libreta militar de segunda clase:

Ser mayor de 18 años

No haber cumplido con el servicio militar obligatorio.

No tener antecedentes penales.

Ahora bien, en cuanto al precio, la nueva ley establece diferentes tarifas según los ingresos mensuales del ciudadano. Aquí están las especificaciones:

Sin ingresos mensuales: el costo es el 5% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), lo que equivale a $58.000 pesos.

Ingresos entre 1 y 2 SMMLV: el precio es del 15% de un SMMLV, es decir, $174.000

Ingresos superiores a 4 SMMLV: se paga el 50% de un SMMLV, que para el 2024 equivale a $580.000

¿Qué documentos debe presentar para la solicitud?

1. Reúna los documentos necesarios:

Cédula de ciudadanía (original y copia).

Registro civil de nacimiento (original y copia).

Fotografía reciente, 83x4 cm, fondo blanco, sin accesorios

Comprobante de domicilio (original y copia)

2. Diríjase a la junta de reclutamiento:

Busque la junta de reclutamiento militar más cercana a su lugar de residencia.

Allí, presente los documentos mencionados y siga las instrucciones del personal autorizado.

3. Realice el trámite:

Llene los formularios proporcionados por la junta.

Pague la tarifa correspondiente conforme a los datos de ingresos.

4. Espere la asignación de fecha y lugar para el sorteo:

Una vez completado el trámite, se le asignará una fecha y lugar para el sorteo del servicio militar.

¿Hay alguna exención o aplazamiento del servicio militar en Colombia?

Sí, en Colombia existen exenciones y aplazamientos para el servicio militar, en algunos casos que se relacionarán de inmediato:

Exención:

Bachilleres con méritos sobresalientes: Los jóvenes que se gradúan con méritos sobresalientes pueden solicitar la exención.

Hijos únicos o huérfanos de padre o madres pueden ser exentos si son el único hijo o si ambos padres han fallecido.

Discapacitados: Personas con discapacidad física o mental pueden solicitar la exención

Religiosos: quienes pertenecen a órdenes religiosas reconocidas también pueden ser exentos.

Aplazamiento:

Estudiantes universitarios pueden aplazar el servicio hasta terminar sus estudios.

Trabajadores: si trabaja y depende económicamente de su salario, puede aplazar los servicios.

¿Qué pasaría si no cumple con el servicio militar?

La primera sería enfrentar multas económicas por no presentarse al servicio militar o no cumplir con los trámites correspondientes. De igual forma, tendría restricciones laborales. Aunque la cartilla militar ya no es requisito para conseguir empleo, algunas empresas pueden solicitarla como parte de su proceso de selección.