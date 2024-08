Denuncian el mal estado de la pista de BMX, Mariana Pajón

Antioquia

A través de sus redes sociales, la concejal del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla denunció el grave estado en el que se encuentra la pista de BMX, Mariana Pajón.

“Una pista de bicicross tiene un componente especial y es que tiene una gravilla, pero tiene que tener una pega para que la gravilla no se mueva y los ciclistas o los bicicrossistas mejor, no se resbalen, sino que por el contrario les sirva para hacer el impulso y avanzar en sus carreras, cosa que no sucede en este terreno porque si nosotros miramos la gravilla simplemente, cuando yo muevo el pie, ella se mueve”, dijo la concejal.

Carrasquilla entregó detalles sobre como se hizo la negociación para el desarrollo de las obras en la pista.

“En la época en la que estaba como gerente del Inder, Carlos Romero, conocido como el alias El Mocho, que precisamente es uno de los aliados de Daniel Quintero, quien supuestamente contrató a Metroparques para que él hiciera la remodelación de la pista y contrata con una empresa que a su vez subcontrató con una tercera empresa y finalmente no le cumplieron a los deportistas porque lo que hicieron fue robarse la placa”, explicó la corporada.

Finalizó cuestionando posibles inconsistencias en el valor de los trabajos.

“Hay una placa que les voy a mostrar más adelante también, donde aparece la entrega de la remodelación de la pista por valor de 900 millones de pesos, cuando en realidad costó 1.700 millones de pesos. La pregunta aquí es ¿Quién se robó la plata?”.

En Caracol Radio consultamos al exgerente del INDER, Carlos Mario Romero, sobre la denuncia y hasta el momento no hemos recibido respuesta.