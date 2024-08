En Antioquia se está grabando un live action de Dora La Exploradora

Antioquia

Paramount + y Nickelodeon están grabando algunas escenas del live action de Dora La Exploradora, en las algunas subregiones de Antioquia.

A través de sus redes sociales, Samantha Lorraine, protagonista de la película posteó varias fotografías que evidenciaron su presencia en Río Claro, Magdalena Medio antioqueño.

La película es dirigida por el cineasta Alberto Belli, un director con experiencia previa en proyectos familiares y juveniles como The Naughty Nine de Disney+ y Ultra Violet and Black Scorpion.

Luis Guillermo Sosa, excomisionado fílmico de Medellín, quien ha trabajado como promotor en Medellín de las películas de Disney y Sony Pictures, por más de 20 años, destaca que Antioquia y Medellín se han convertido en grandes escenarios, apetecidos por los productores del mundo para sus rodajes.