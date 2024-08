Ana María Rendón analiza su retiro tras París 2024: Estoy cansada de situaciones externas

Ana María Rendón cerró su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras caer eliminada en los equipos mixtos, junto a Santiago Arcila, al caer en los octavos de final de tiro con arco en un apretado partido ante Alemania. La antioqueña ya había perdido en 32avos femenino ante Chien-Ying Lei, de China Taipéi.

En diálogo con Caracol Radio, una vez terminado su duelo ante los alemanes, Ana María hizo un balance de lo que fue su participación en estas justas deportivas y reveló que analiza poner fin a su carrera deportiva.

¿Qué balance hace de su presentación en París 2024?

“Para mí el balance en los Juegos Olímpicos es muy positivo, estoy muy orgullosa de mi trabajo. De pronto la gente no percibirá en medallas, pero la verdad que he evolucionado mucho, ha sido un ciclo bastante difícil para mí y para mí es súper positivo. Obviamente, siempre queremos avanzar, pero siento que hoy sacamos el 100 %, la dimos toda, a veces las cosas no salen, a veces también es de suerte y hoy no la tuvimos, pero siento que hicimos un gran trabajo y Colombia tiene mucho potencial”.

¿Cómo va la evolución de tiro con arco recurvo en Colombia?

“Yo veo muchos juveniles que pueden dar mucho proceso y poderse incorporar al lado de Santiago Arcila y Jorge Enríquez, que digamos son los veteranos, aunque tienen 23 y 24 años, pero pienso que ellos ya con esa experiencia pueden hacer que esos juveniles sigan más. Andrés ya estuvo acá, con 16 años tuvo esa experiencia, yo creo que aprendió muchísimo y Colombia tiene un gran futuro para Los Angeles”.

¿Qué tanto ha evolucionado el tiro con arco?

“Es increíble la evolución, ver como las rayitas que antes veíamos en tenis, ahora en nuestras flechas, que las midan, la verdad que eso da una sensación de que vamos evolucionando, obviamente que los países se tienen que adaptar a eso. Hay países que hacer réplica con el mismo escenario y otros que vienen con lo mínimo a dar la guerra acá. Tanto en nivel como en tecnología se ha evolucionado mucho y el tiro con arco es un deporte lindo que la gente se debe animar a conocer y a practicar”.

¿Qué sigue para usted?

“Necesito un descanso, bien merecido y después analizar y pensar que sigue para más adelante”.

¿Está pensando en el retiro?

“Posiblemente, todavía no lo sé. He estado ya muy cansada, más que de mi deporte, porque lo amo, de situaciones externas que de pronto no ayudan que nuestro camino sea el adecuado. No lo sé, eso es una decisión que tendré que tomar cuando llegue a mi casa, con mi familia, y mirar que es lo mejor para mi futuro”.

¿Es falta de apoyo?

“En lo personal, un poco, de pronto falta de apoyo. Nosotros hemos tenido un excelente apoyo este año, el año pasado, gracias al Comité Olímpico Colombiano, pero hay algunos externos, algunos dirigentes que, simplemente por empatía, no le caes bien y hay obstáculos que no deberían estar ahí. Eso lo llevo combatiendo hace muchos años y me cansa no simplemente hacerlo por puntos, por la mejor y a veces simplemente por empatía. Entonces llego a revisar, he aguantado muchísimo, he sido muy resiliente, pero si siento el cansancio mental, el año pasado tuve una caída en mi salud mental, no me gustó para nada, no me quiero volver a sentir así. Esos son los análisis que hay que hacer, ya llegué hasta acá, di el 100 %, hice lo mejor, estoy muy orgullosa y ya llegar con cabeza fría y analizar que es lo mejor para mí”.