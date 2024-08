Embajador de Colombia en Lisboa sufrió quebrantos de salud

Cúcuta

El embajador de Colombia en Lisboa José Fernando Bautista sufrió complicaciones de salud en las últimas horas cuando se encontraba a bordo de un tren en Portugal.

La información preliminar advierte que el diplomático se desplazaba desde la ciudad de Oporto hasta Lisboa y al parecer sufrió una complicación cerebro vascular. Al momento del hecho los operarios del tren le brindaron los primeros auxilios y posteriormente al arribo a la estación fue trasladado a una clínica privada.

Uno de los integrantes de la familia se desplazó desde Alemania a Lisboa para acompañar la calamidad de su ser querido y la evolución que presente ante el cuadro clínico que registra y a la atención que se le viene brindando.

Hace seis meses el ex candidato a la alcaldía de Cúcuta, ex ministro de comunicaciones y ex embajador de Colombia en Venezuela se había realizado una cirugía del corazón, según advirtieron algunos amigos que están atentos a la salud del embajador.

Se espera un pronunciamiento de la Cancillería colombiana para conocer la situación de salud del diplomático.