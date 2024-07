Camila Osorio tras caer en París: Soñaba con la medalla… Me estaban echando en primera ronda

María Camila Osorio terminó con una presentación histórica en los Juegos Olímpicos 2024 luego de caer en octavos de final ante la estadounidense, y número 9 del mundo, Danielle Collins. La cucuteña alcanzó la mejor participación de una colombiana en unas olimpiadas, pues llegó a la fase que también logró Fabiola Zuluaga en dos oportunidades (Sídney 2000 y Atenas 2004).

La joven deportista de 22 años llegó hasta esta instancia luego de obtener triunfos impensados ante jugadoras de mejor ranking, como la letona Jeļena Ostapenko (número 11) y la ucraniana Dayana Yastremska (número 28). Respecto a lo hecho en París 2024, Camila Osorio aseguró que se va con la desazón de no haber podido cumplir el sueño, aunque dejó claro que su anhelo sigue vivo.

“Me voy con muchos sueños por cumplir, tengo la ilusión de ganar una medalla olímpica”, inició diciendo. Cuando se le preguntó por si se veía logrando la medalla, tras los dos triunfos, indicó: “Tenía el sueño, soñaba con la medalla, pero nadie contaba con eso (dos victorias), me estaban echando en primera ronda, pero se trata de confiar en uno y creer en esos sueños, gané partidos que en el papel no debía ganar y al final es creer y tener fe. Al final es de confianza, creer y confiar en uno”, agregó.

“Hoy no fue suficiente el guerrear, pero lo dejé todo. Lo siento, no pude seguir avanzando, era mi sueño traer una medalla para Colombia, pero hay que seguir por el camino y cada vez estoy más cerca”, añadió manifestando que jugó un buen tenis. “Me da mucha confianza de cara al futuro porque creo que estoy jugando muy bien, jugué bien. Hoy se escapa, pero tuve dos partidos contra una top 15 y una top 30 y lo hice bien. Sé que puedo jugar contra cualquiera y le puedo ganar a cualquiera, tengo que tener esta confianza para otras superficies”.

Resumen del partido: “Un primer set que se fue muy rápido, ella jugó bien, yo empecé lenta y cometí muchos errores en los primeros tiros. El segundo set tuve más paciencia y esperé y el tercero, tuve algunas ventajas, pero cuando me iba arriba, ella jugaba excelente”.

Volvió a sentir un problema en su pierna izquierda: “Tuve una molestia, la carga de los partidos. Vengo de una lesión y no pude prepararme al 100%, pero alcancé a llegar, me llevé dos partidos muy buenos contra rivales muy duras y al final se nota un poco”.

Amor por Colombia: “Yo amo competir por mi país, por Colombia. Acá se compite por todo un pueblo, no es por uno mismo, lo hice por mi familia que me apoyó y me impulsó y por todos los colombianos”.