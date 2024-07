Camila Osorio tras su debut en París 2024: “Esta victoria es para Colombia”

Camila Osorio comenzó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una sonora victoria en sets corridos ante la letona Jelena Ostapenko, número 11 del ranking mundial. La cucuteña expresó su alegría al final del encuentro, habló de su estado físico y de lo que viene ahora para ella.

Balance del partido

“Un partido durísimo, no sabes lo feliz y emocionada que estoy por clasificar a la segunda ronda, sé que es un partido, sé que falta mucho, pero es muy importante para mí, por todo el trabajo que he venido haciendo, por las cosas difíciles que pasa todo deportista. Emocionada, orgullosa, feliz, tengo muchas emociones en este momento”.

¿Cómo está físicamente?

“Me tuve que retirar en Wimbledon, estaba en duda mi participación en los Olímpicos. Fui un día a la vez, poco a poco. Tres días antes de jugar este partido empecé a jugar sets, por lo general tú empiezas antes a prepararte, pero hoy salió como soñaba, como esperaba, me quedo con eso. No me duele la pierna, eso es otra victoria, 2-0 hoy”.

La arcilla es un elemento importante

“Me gusta mucho jugar en esta superficie, es mi favorita, crecí en polvo de ladrillo. Me siento cómoda, bien acá, esperemos que siga siendo una buena semana”.

Las variantes en su juego

“Fue jugar un punto a la vez, con paciencia, tratar de variar, de cambiarle los ritmos. El partido no me daba mucho ritmo, era un winner o jugar con un error, todo el tiempo tenía que estar con mucha paciencia y cuando tuviera la oportunidad tratar de no dejarla jugar cómoda”.

La importancia del público

“Es lo que más me gusta, sentir el apoyo del público, esa energía, me conecto mucho con ellos, me encanta sentirlos ahí y tenerlos ahí conmigo, esta victoria es para Colombia, me alegra que me pudieran acompañar”.

¿Qué siente luego de esta gran victoria?

“Felicidad, alegría, orgullo, emoción. Tengo muchas cosas adentro, es una de las mejores del mundo. Nunca había jugado contra ella, era un partido muy duro, empecé 4-2 abajo y bola a bola, porque no había de más”.

¿Qué le sirvió de haber entrenador con la número uno del mundo (Iga Swiatek)?

“No, muchísimo, ese fue mi primer set. Fue muy bueno porque me medí ahí, no había jugado sets, solo había estado en mi casa. Cuando jugué fue un 6-3, pero yo decía ‘bueno, no está mal, estoy jugando bien, me estoy moviendo bien’, fueron muchas cosas a favor”.

¿Qué rival le gustaría?

“La que sea, la que me toque. Ahorita estoy pensando en descansar y con la que me toque hay que ir con toda”.