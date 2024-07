Habló el funcionario de Transmilenio atacado en disturbios de la U Nacional. ¿Qué dijo?

Bogotá

El joven que fue perseguido por personas que llevaban tapados sus rostros, se había levantado en la mañana a trabajar como cualquier día y ya en la tarde fue requerido para atender la situación de los buses que estaban pasando al frente de la Universidad Nacional por la calle 26, evitando que quedaran en medio de los disturbios, allí quedó en medio de una grave situación.

“Yo trabajo para Transmilenio y en ese momento estaba haciendo una inspección y veo que unos encapuchados estaban saliendo por la calle 26. Me dirijo en ese momento a uno de los articulados para que no pasara en el momento de confrontación y veo que unos encapuchados se van a mi moto a prenderle fuego. En ese momento aparecen unos ángeles guardianes que me mandaron. Llegaron dos agentes de Policía a evitar que me quemaran la moto”.

Asegura el Funcionario de Transmilenio, que pidió que su identidad se reservara, que el corrió a tratar de resguardar su moto y que claramente la intención era la de quemar su moto.

“Yo veo que le rociaron algo a la moto, no se que era, pero la pretensión era quemarme la moto y cuando vieron los policías arremetieron contra ellos y fue muy fuerte, en ese momento se le pana uno muchas cosas por la cabeza y pensaba solo en la integridad física de ellos”.

Finalmente, logró salir delante de la situación y dice estar agradecido con los uniformados de la policía que llegaron en su ayuda.

“Estoy agradecido por la colaboración y el apoyo que tuve en el momento por parte de la policía y también de mis compañeros de Transmilenio”.

¿Que dijo el Alcalde Carlos Fernando Galán?

El alcalde de la ciudad aseguró que las investigaciones se adelantan en el caso de los disparos que hicieron dos uniformados de la Unidad Antinarcóticos de la Policía que pasaban por la escena de los disturbios y que se detuvieron para ayudar al funcionario de Transmilenio.

“Ayer yo recibí información que apuntaba que en la tarde podíamos tener disturbios alrededor de la Nacional y la utilización de artefactos explosivos y de inmediato yo le ordene a todo el equipo del Gobierno, de gestores de seguridad, gestores de convivencia y a la Policía estar preparada”. Dijo en 6am de Caracol Radio.

Reaccionaron directivas de la Universidad Nacional

Las directivas de la UNAL expresaron su completa negación ante estos hechos de brutalidad. En un comunicado oficial, señalaron que el uso de armas de fuego por parte de la Policía es inadmisible.

Los maestros y alumnos de esta institución se manifestaron en el campus exigiendo seguridad y respeto. Muchos consideran que las instalaciones de la Universidad Nacional deben ser un “territorio de paz” donde se promueva el debate constructivo y la convivencia.