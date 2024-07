La fuerza pública tuvo que defenderse de los vándalos: alcalde Galán

Carlos Fernando Galán condenó los hechos violentos registrados en la UNAL y dice que se investigan disparos. Los encapuchados lanzaron bombas molotov y artefactos explosivos contra la policía, quienes respondieron con disparos. Estos disturbios han generado una profunda preocupación en la ciudad.

Asimismo, él afirmó:“Estos encapuchados salen a destruir, no es que salgan a hacer una protesta, a marchar, sino que salen directamente a destruir en algunos casos”.

“Ayer yo recibí información que apuntaba que en la tarde podíamos tener disturbios alrededor de la Nacional y la utilización de artefactos explosivos y de inmediato yo le ordene a todo el equipo del Gobierno, de gestores de seguridad, gestores de convivencia y a la Policía estar preparada”. Recalcó el alcalde Bogotano.

Además de esto, Galán solicito una investigación exhaustiva para identificar a los directos responsables de estos actos. Insistió en que la violencia no es el camino para resolver diferencias y que el diálogo debe prevalecer.

Investigaciones a la Policía Nacional

En cuanto a la Policía Nacional, que se encuentra bajo escrutinio, debido al uso de armas de fuego durante los enfrentamientos, ya que, algunas personas presentes afirman que los disparos fueron desproporcionados.

Por su parte, dicha entidad, ha defendido su actuación, argumentando que respondieron a una agresión directa por parte de los “vándalos”. Aunque, se espera una revisión imparcial de los hechos.

El jefe de la Alcaldía apuntó: “lo que yo vi en los videos, lo que hable con ellos, es que ellos se estaban defendiendo de un ataque con explosivos, de unos delincuentes, que para mí no son manifestantes, no es protesta social. Son unos delincuentes que utilizan artefactos explosivos para poner en riesgo la vida de otras personas y otros ciudadanos”.

Además, añadió: “Este tipo de cosas no las podemos tolerar, eso no es protesta, eso no se puede romantizar; no podemos permitir eso”.

Reacciones por parte de la Universidad Nacional

Las directivas de la UNAL expresaron su completa negación ante estos hechos de brutalidad. En un comunicado oficial, señalaron que el uso de armas de fuego por parte de la Policía es inadmisible.

Los maestros y alumnos de esta institución se manifestaron en el campus exigiendo seguridad y respeto. Muchos consideran que las instalaciones de la Universidad Nacional deben ser un “territorio de paz” donde se promueva el debate constructivo y la convivencia.

Y es que recordemos que en dicha institución, hubo un escenario de tensiones durante las últimas semanas. Estudiantes, profesores y autoridades han estado involucrados en debates sobre reformas académicas, presupuesto y acceso a la educación superior.

Estas protestas se han mezclado con actos violentos protagonizados por grupos de encubiertos. La situación escaló gravemente, cuando estos últimos atacaron a la Policía con bombas molotov y los ya antes mencionados dispositivos explosivos.

En otro orden de cosas, la comunidad universitaria, las autoridades y la sociedad en general están a la expectativa de que se busque una solución pacifica. El diálogo, la empatía y el respeto serán fundamentales, según analistas del caso para superar esta crisis.

De Igual manera, advierten que la seguridad de los estudiantes debe ser una prioridad, pero igualmente lo es el garantizar el derecho a la libre expresión.

Noticia en desarrollo...