“Aunque no sea buen momento para una Constitución, creo en poder constituyente”: Salamanca

Congreso

Tras recibir el visto bueno de la plenaria de la Cámara, que lo eligió como su nuevo presidente tras una votación de 114 contra 69 a favor de Katherine Miranda, el representante Jaime Raúl Salamanca aseguró que su principal objetivo será darle voz a los territorios, y que garantizará la independencia frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Nuestro reto será que el Congreso escuche y llegue a los territorios, y que sea la voz de las regiones. Escuchar y atender los reclamos justos de las mujeres, de las y los trabajadores, los ambientalistas, los profesores, las minorías, de quienes han invertido y creído en nuestro país”, comenzó señalando el nuevo presidente de la cámara baja.

Salamanca en su intervención reconoció que votó por el presidente Gustavo Petro y que en la actualidad “lo seguimos apoyando”. Sin embargo, le pidió a los demás sectores que “estén tranquilos con mi Presidencia. Defenderé un Congreso independiente; eso hice como presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, habrá control político (…) hay congresistas (opositores) muy valiosos, sin cuyo trabajo y aportes ningún cambio real será posible”.

El representante por Boyacá también aprovechó para dejarle un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Persista en los acuerdos, es el consenso el camino para construir el verdadero cambio, las grandes transformaciones que nuestro país exige. Cuenten conmigo para ese propósito. Necesitamos de todos: del ejecutivo, el Congreso, la rama judicial, y lo más importante, una sociedad activa, crítica y exigente”.

En ese punto el nuevo presidente de la Cámara aprovechó para reiterar su posición en contra de una eventual Asamblea Constituyente, como la ha planteado Petro. Lo dijo aclarando que a su juicio no es “un buen momento para una Constitución”; sin embargo, añadió que “creo en el poder constituyente del pueblo colombiano. La Constitución de 1991, precisamente, nos recuerda que es posible ponernos de acuerdo entre distintos”.

Al término de su discurso, en una atención a medios, el congresista respondió a quienes aseguraban que su llegada a la presidencia de la Cámara significaría que la corporación se convertiría en un ‘apéndice’ del Gobierno. Aseguró que “esos conceptos que salieron en la campaña no tienen ningún sentido. Será el tiempo el que me dé la razón de cómo seré garante de la independencia de la Cámara. Lo que sí es que yo no le apuesto al fracaso del proyecto alternativo del presidente, pero también entiendo que el Acuerdo Nacional es posible si escuchamos a todas las voces”.