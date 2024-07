Presidente de São Paulo revela charla con James Rodríguez: “Si haces esto...serás titular”

James Rodríguez volvió a ponerse en la portada de los medios de comunicación con la gran Copa América que disputó, en la que fue elegido el mejor jugador y tuvo contribución en 7 (seis asistencias y un gol) de las 12 anotaciones que hizo la Selección Colombia en el certamen. El volante no llegó con la mejor continuidad posible a este torneo debido a su situación de inactividad en São Paulo, sin embargo, se encargó de silenciar críticas y brilló.

Una vez concluido el campeonato, llegará el momento de los clubes de nuevo para quienes participaron. São Paulo no detuvo su competencia en el Brasileirao y siguió adaptándose a la idea del argentino Luis Zubeldía, quien al parecer no gusta mucho del jugador cucuteño. En medio del torneo, al argentino le preguntaron por las actuaciones de James, a lo que decidió, en primer momento, no responder, aunque después fue político y contestó, pero su apatía quedó retratada.

Por su parte, tras el último compromiso del club Tricolor ante Gremio, le volvieron a preguntar a Zubeldía por James y su situación en el equipo, enfocado a una posible salida de la institución. El argentino volvió a ser apático al respecto y le lanzó la responsabilidad a los directivos.

“Me gustaría que hablarán con el presidente, con Rui (Costa), con Belmonte, de todos los movimientos que están pasando porque ellos son los que se encargan de esta situación. Puedo hablar de la parte futbolística, y ya sabes lo que pienso. El equipo está en un lugar de la tabla bueno, díficil. Tuvimos varios problemas con lesiones importantes y de una u otra manera, fuimos respondiendo, así que esas cosas puntales las tienen que hablarlo con ellos (directivos)”, dijo el entrenador.

Las palabras del presidente Julio Cásares

El presidente de la institución decidió hacerse cargo y se refirió a James Rodríguez. Comentó que se encontró con el jugador tras el partido con Brasil en la fase de grupos y allí reveló la charla que tuvieron, en la que bromeó con su titularidad en el club.

“Bromeé con él: ‘James, hiciste un partido extraordinario, debes haber entrenado duro para eso. Si haces esto en São Paulo, eres titular siempre’. Dijo que nos encontraríamos en semifinales, fue cortés, porque vino a buscarme al vestuario. Me gusta mucho, es un gran profesional, un gran tipo. Pero es una cuestión del nivel personal del deportista. El tema del São Paulo es así, juegan en el São Paulo y tienen que querer jugar en el São Paulo”, dijo Casares en diálogo con ESPN.

El presidente destacó que, de momento, no hay ninguna oferta por el futbolista y que es esperado la próxima semana en Barra Funda, centro de entrenamiento del equipo. “La cuestión de la selección de jugadores depende del cuerpo técnico. Lo que siempre digo es que es un deportista paulista. Si llega una propuesta, la escucharemos. Si no, deberá volver a presentarse. Pero debe jugar según el criterio del entrenador. Siempre digo que los futbolistas, para jugar en el São Paulo, tienen que quererlo. Tienen que querer trabajar en São Paulo. No se trata solo de ser fichado”, comentó.

“Llegará el lunes o martes, al igual que algunos deportistas de clubes hermanos. Ríos, procedente de Palmeiras, llega recién el sábado. Fue un ajuste. No había manera de que fuera seleccionado este fin de semana”, agregó.

Entretanto, habló sobre lo que significó para el equipo el fichaje de James en su momento. “La llegada de James fue importante para poner a São Paulo en un nivel diferente. Poco después llegó Lucas. Demostró que São Paulo está muy atento. Entonces ‘wow, la directiva trajo a James, fue el mejor jugador de la Copa América’. Entonces contratamos bien. Si no actuó aquí, esa es otra cuestión. Es el riesgo del fútbol. Tuvimos ejemplos de jugadores, como Falcao (brasileño), rey de Roma, un gran jugador y no pudo rendir bien”, añadió.

James no ha tenido un buen paso por São Paulo. Desde que aterrizó en el club, ha podido disputar 22 partidos, de los cuales en 11 lo ha hecho como titular y ha contribuido con 2 goles y 2 asistencias. Es posible que salga en el presente mercado, aunque ya quedó claro que, de momento, no hay ninguna oferta por sus servicios.