James Rodríguez regresaría a Europa, tras romperla en la Copa América

¡James Rodríguez podría regresar al fútbol europeo! En medio de su brillante participación en la Copa América 2024 con la Selección Colombia, al experimentado mediocampista se le abriría una nueva puerta en el ‘Viejo Continente’. Oportunidad perfecta para ubicarse de nuevo en la élite mundial.

Actualmente, el cucuteño integra las filas del Sao Paulo de Brasil, equipo con el que logró figurar de la mano de Dórival Junior, pero que de a poco fue perdiendo su lugar con la llegada de Luis Zubeldía. Previo a su llegada a la concentración de la Selección, los periodistas de aquel país indicaron que el momento de James en el equipo paulista había llegado a su fin.

Si bien se especuló en las últimas semanas con un eventual fichaje por Boca Juniors, equipo que está disputando la Copa Sudamericana, el mismo ‘10′ negó por completo dicha posibilidad y reiteró su deseo de regresar a Europa.

¿Vuelve James?

Según ha informado la prensa de Turquía, uno de los equipos más grandes de ese país volvería a la carga por James Rodríguez. La decisión de ficharle o no dependerá de su actuación con la Selección Colombia en la Copa América, certamen que por el momento viene siendo crucial para el jugador, pues acumula tres asistencias en dos partidos disputados.

“Estoy seguro de que el Beşiktaş está vigilando a James Rodríguez”, indicó el periodista Serdar Ali Çelikler en el medio ‘Kartal Analiz’. Vale recordar que el interés del cuadro de Estambul ha estado alerta del jugador desde principios del 2023, cuando se anunciaba su salida del Olympiacos de Grecia. Tanto en el mercado veraniego como el invernal se planteó su fichaje, pero el Sao Paulo terminó adelantándose a la puja.

Justamente con los brasileños disputó 22 partidos entre el Brasileirao, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y los torneos estaduales. En ese lapso anotó dos goles y repartió cuatro asistencias. Rendimiento que venía dando de qué hablar hasta que una lesión y la posterior llegada de Zubeldía impidieron su continuidad.

A pesar de no llegar con mayor rodaje a la Copa América, Rodríguez Rubio ha sido la gran figura no solo en la Selección Colombia, sino en el certamen continental. A las mencionadas asistencias, suma dos premios al Jugador del Partido y ha sido incluido en dos oportunidades dentro del once ideal de la jornada. Su momento es brillante y eso mismo lo podría llevar de regreso al fútbol europeo, en donde supo deslumbrar con Porto, AS Monaco, Real Madrid y Bayern Múnich.