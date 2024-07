ABC Visa Canadiense para Colombianos ¿Difícil obtenerla?: Precios y pasos para solicitarla

Canadá es uno de los destinos más atractivos para emigrar, esto gracias a que ofrece altos niveles de calidad de vida por su estabilidad política, económica, seguridad y sistemas de salud, así como por las diversas oportunidades de empleo para los hispanohablantes. Además, este país se destaca por su experiencia de la cultura francófona, lo que permite a los inmigrantes mejorar el dominio del inglés y francés a la vez.

No obstante, al igual que la mayoría de países, Canadá cuenta con un sistema de visado para controlar la entrada de extranjeros a sus fronteras. Las exigencias migratorias de este país se requieren incluso cuando el motivo del viaje es el turismo.

Actualmente, gracias a distintos convenios internacionales, una larga lista de países no quieren visado para ingresar a este país en calidad de visitantes por no más de seis meses. Este no es el caso de Colombia, ya que la mayoría de los ciudadanos necesitan una visa o una Autorización Electrónica (eTA) para volar hacia o a través de un aeropuerto canadiense.

Si alguna vez ha pensado en viajar a Canadá, lo primero que debe conocer son los requisitos que necesita para entrar a este destino, así como los distintos tipos de visa canadiense y la eTA, una autorización indispensable.

Tipos de visas canadienses

Visa de visitante o turista: se otorgan a quienes vayan a permanecer en territorio canadiense por un corto periodo de tiempo, menos de seis meses, y por motivo de turismo . Al finalizar el periodo de vigencia de esta visa las personas deberán volver a su país.

se otorgan a quienes vayan a permanecer en territorio canadiense . Al finalizar el periodo de vigencia de esta visa las personas deberán volver a su país. Visa de estudiante: este tipo visado es para aquellos que deseen llevar cabo actividades académicas en alguna institución canadiense. El programa de estudios debe ser de más de seis meses de duración para poder aplicar.

este tipo visado es para aquellos que deseen llevar cabo actividades académicas en alguna institución canadiense. El programa de estudios debe ser para poder aplicar. Visa de residencia temporal/trabajo: además de permitir residir legalmente en Canadá durante determinado período de tiempo, también otorga la autorización para trabajar dentro del país.

además de permitir residir legalmente en Canadá durante determinado período de tiempo, Visas de residencia permanente: está destinada para las personas que deseen vivir en este país. Para obtenerla la residencia permanente necesitarán cumplir una serie de requisitos como la capacidad de aportar a la economía del país, edad, experiencia laboral o si cuenta con familiares directos en Canadá.

En el caso de los profesionales, se deberá realizar la validez del título universitario para poder aplicar a ofertas en este país. Tenga en cuenta que contar con una carta de trabajo, contrato laboral o una oferta con anterioridad, le permitirá ingresar más rápido.

Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

De acuerdo con el portal oficial de Inmigración Canadá, el eTA es un requisito de entrada para los ciudadanos extranjeros que viajan a Canadá por vía aérea, por motivos de turismo, negocios o tránsito. Esta autorización está vinculada electrónicamente al pasaporte del viajero.

La eTA es válida para un máximo de cinco años o hasta que caduque el pasaporte; en caso de obtener uno nuevo, necesitará obtener una nueva eTA. Con una eTA válida se puede viajar a Canadá tan a menudo como desee para estancias cortas (normalmente por períodos de hasta seis meses cada vez).

Vale aclarar que, este documento no garantiza la entrada a Canadá, pues los servicios fronterizos de este país pueden solicitar el pasaporte u otros documentos migratorios. Para obtener más información sobre las personas que requieran el eTA, podrá ingresar a este enlace.

Requisitos para viajar a Canadá

Ahora bien, los requisitos para tramitar una visa en Canadá dependen del tipo de visa que la persona desee solicitar. En el caso de la visa de visitante o turismo, deberán contar con estos documentos:

Pasaporte vigente : El pasaporte debe tener una vigencia de más de 6 meses al momento de salir del país. Debe estar en buen estado y no tener páginas rotas.

: El pasaporte debe tener una vigencia de más de 6 meses al momento de salir del país. Debe estar en buen estado y no tener páginas rotas. Fotografía digital : Dos fotografías tamaño pasaporte de 3.5 cm por 4.5 cm., a color con fondo blanco, mirando a la cámara sin sonreír. La impresión no debe tener ninguna marca, y la fotografía debe ser reciente, de máximo 3 meses.

: Dos fotografías tamaño pasaporte de 3.5 cm por 4.5 cm., a color con fondo blanco, mirando a la cámara sin sonreír. La impresión no debe tener ninguna marca, y la fotografía debe ser reciente, de máximo 3 meses. Cédula de ciudadanía : Debe cargar en el formulario simplificado de iVisa, la imagen escaneada del documento de identidad.

: Debe cargar en el formulario simplificado de iVisa, la imagen escaneada del documento de identidad. Tiquete aéreo : La copia del boleto aéreo confirmado, con las fechas de salida y llegada.

: La copia del boleto aéreo confirmado, con las fechas de salida y llegada. Solvencia económica : Debe demostrar que tiene los medios económicos suficientes para tu estancia en el país.

: Debe demostrar que tiene los medios económicos suficientes para tu estancia en el país. Lazos personales o profesionales : Demostrar que tiene trabajo estable y familia.

: Demostrar que tiene trabajo estable y familia. Asuntos legales : Presentar un documento donde se indique que no tiene antecedentes legales, ni ha infringido alguna ley migratoria o de visado.

: Presentar un documento donde se indique que no tiene antecedentes legales, ni ha infringido alguna ley migratoria o de visado. Salud: No padecer ninguna enfermedad contagiosa grave que ponga en riesgo la salud pública en Canadá.

Precio y pasos para solicitar la visa canadiense

El coste del visado canadiense variará dependiendo de la categoría y tipo. Las tarifas pueden oscilar entre 100 o más de 500 CAD. Estos son los precios actualizados de la visa a Canadá 2024:

Visa con permiso de estudio: 235 CAD (dólares canadienses), aproximadamente $665.000

235 CAD (dólares canadienses), aproximadamente $665.000 Visa de turista: 185 CAN ($524.000)

185 CAN ($524.000) Visa con permiso de estudio: 235 CAD, aprox. $680.000

La solicitud de la visa se puede hacer de forma electrónica a través del portal web oficial del gobierno canadiense. En algunos casos, tal vez se pida al solicitante que visite la oficina de Inmigración o un Centro De Solicitud de Visados (VAC) para completar el proceso de solicitud.