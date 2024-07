¡Vamos, Colombia! Por la gloria continental ante la campeona del mundo

Tiempo de la verdad en la Copa América. La Selección Colombia se juega este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, la posibilidad de sumar a sus vitrinas el segundo título continental en la historia. Al frente estará la envalentonada Argentina, vigente campeona del certamen y del mundo, lo que le daría aún más valor a la Tricolor en caso de lograr el tan ansiado triunfo que tiene unidos a más de 50 millones de colombianos.

El combinado nacional llega con aire en la camiseta. Es el equipo con la racha más prolongada de partidos sin perder en la actualidad. Suma 28 en total, de los cuales 25 han sido bajo el mando de Néstor Lorenzo, un entrenador que ya conocía la idiosincrasia de los jugadores colombianos y le devolvió al país, a base de buen juego y resultados, este momento de felicidad que tiene ilusionado a todo un país.

En conferencia de prensa previa al partido, el técnico argentino manifestó que le gustaría que Colombia no tuviera que esperar tanto tiempo para disputar un final y que, por el contrario, se volviera costumbre estar en instancias decisivas como semifinales y finales. Todo un cambio de chip, el que ha propiciado Lorenzo no solo al equipo, sino a todo el territorio con cada intervención que ha hecho.

“No hay hincha más alegre y fanático. Nos gustaría que no sea una sorpresa llegar a una final, que no sea un premio del cielo, que no se haga esperar tanto. Estar arriba siempre, no es fácil. El grupo está bien, hay futuro. Ojalá que esto dure y que siga creciendo. Que festejen igual, pero que no se sorprenda tanto el llegar a una instancia así”, dijo.

Bajo la conducción de James, pero con la ausencia de Muñoz

James Rodríguez ha sido el mejor jugador de la Copa América. El ‘10′ ha contribuido con 6 asistencias y 1 gol, además de haber sido escogido como el futbolista más destacado de cada fecha que se disputó hasta el momento del torneo. Por su parte, estuvo en 5 de los 6 equipos ideales de las jornadas que da a conocer la Conmebol.

Bajo la batuta de James, que recién cumplió 33 años, marcharán los demás futbolistas de la selección, cada uno aportando desde su posición y manteniendo en cada balón el sueño de levantar, al término del partido, el trofeo que no aparece en las vitrinas desde el 2001. Será clave lo que se pueda generar por bandas, con el desequilibrio de Luis Díaz, y la movilidad por el centro del campo de hombres como Jhon Arias o Richard Ríos, quien se fue aparentemente lesionado en las semifinales contra Uruguay, pero no tendría molestias para aparecer como habitual inicialista.

La gran ausencia será por el lateral derecho, con la suspensión de Daniel Muñoz. Colombia perderá algo de profundidad y sorpresa por ese sector de la cancha con un hombre que ha sido clave en el proceso de Néstor Lorenzo, pero de seguro ganara seguridad en defensa con un futbolista que siempre ha sido aplicado y en el que volvieron a confiar en la Selección, como es el caso de Santiago Arias.

El resto del equipo sería el mismo que ha batallado durante todo el certamen. Se espera una nueva solidez de Camilo Vargas, la tenacidad de Davinson Sánchez, la labor silenciosa, pero siempre importante de Carlos Cuesta, la velocidad de Johan Mojica; la gambeta de Richard Ríos, la seguridad de Jefferson Lerma, la calidad y destreza de James Rodríguez; la agilidad de Jhon Arias; el desequilibrio y picante de Luis Díaz; y la potencia en punta de Jhon Córdoba. Asimismo, se confía en la entrega de todos los jugadores que estarán a disposición del cuerpo técnico para una verdadera batalla.

La campeona del mundo, por su cuarto título con Scaloni

El proceso de Lionel Scaloni ha sido más que exitoso, pero ahora buscará otro título para la galera, el número 16 a nivel de Copa América. Era la máxima candidata antes de empezar el certamen, pero en el nivel en el que llega Colombia, su favoritismo ha disminuido, aunque no deja de tener todas las herramientas y virtudes para quedarse con el trofeo.

Scaloni, a diferencia de Lorenzo, sí podrá repetir equipo respecto al último que usó contra Canadá. No obstante, con base en el poderío aéreo de Colombia, el entrenador no descarta incluir a Nicolás Otamendi en reemplazo de Lisandro Martínez, según declaró en rueda de prensa. Ángel Di María, por su parte, disputaría su último partido con la Albiceleste, pues manifestó que se retira al terminar el torneo.

Colombia y Argentina disputan una final inédita en la Copa América, pues nunca habían definido un título de mayores. El historial data de 40 enfrentamientos entre ambos seleccionados, con 20 triunfos de la Albiceleste, 9 de la Tricolor y un saldo de 11 empates, pero en ninguno se jugaron un trofeo.

Posible formación de Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Posible formación de Colombia: (4-2-3-1): Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.