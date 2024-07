Jorge Luis Pinto: “Soy el primero que reconoce a James, porque lo critiqué”

El exentrenador de la Selección Colombia, Jorge Luis Pinto, estuvo en 6AM Hoy por Hoy hablando de lo que será la gran final de la Copa América que disputará el combinado nacional ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. El técnico santandereano se refirió a las claves del juego en el que el equipo de Lorenzo se puede hacer fuerte para superar a la campeona del mundo.

Por su parte, Pinto, volvió a referirse a James Rodríguez, la gran figura del equipo nacional a la que él tanto criticó en su momento. Sin embargo, ahora que está en un momento espléndido, reconoció el aporte que ha tenido y aseguró que en parte ha sido gracias al entrenador Néstor Lorenzo, que lo supo arropar.

“El momento de James es uno de los mejores, soy el primero que lo reconozco porque lo critiqué mucho y anda muy bien. A Messi lo han regulado y va a jugar 100% este partido. Va a ser lindo ver a los dos y hay un comparativo extraordinario, pero no podemos dejar que Messi genere fútbol, porque es la figura que define en cualquier momento un partido”, dijo al respecto del duelo entre ambos jugadores.

Por su parte, agregó que: “Él (James) se dio cuenta de que el fútbol lo iba a dejar y que la selección era un camino para llegar donde estuvo. Hay que valorar al técnico, lo trajo, lo llevó al grupo y James accedió y hoy James tiene que reconocer que gran parte del cambio se lo debe al entrenador y es un jugador que le gusta estar en Selección Colombia”.

Asimismo, dio una de las claves para marcar la diferencia en el compromiso: “El que gane el mediocampo… Argentina tiene un medio campo mixto, son jugadores de área y que defienden bien, el que gane el medio puede sorprender. No sé a quién ponga por Ríos. Lo otro es que no se vayan a confundir con la referencia de Messi, porque Messi es determinante para Argentina, si Messi funciona el ataque de Argentina es claro, pero si Messi no funciona, es una ventaja para Colombia”.

Entretanto, a la pregunta de por dónde debería atacar Colombia, respondió: “Por los costados, con Díaz y con Arias, ellos no son grandes marcadores. Argentina tiene una ventaja y es que recupera bien la pelota en todas las zonas, pero es importante quién lleve el partido. Si Colombia tiene la suerte de irse adelante en el marcador, puede descomponer a Argentina y puede ser un partido sorpresivo donde puede haber hasta goleada, pero también puede pasar al contrario porque ellos se posesionan bien en el campo”.