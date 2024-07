“Joe Biden puede perder la elección”: presidente Gustavo Petro

Judicial

El presidente Gustavo Petro aprovechó su agenda en Estados Unidos para compartir su perspectiva sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y el futuro político del presidente Joe Biden.

En sus declaraciones el jefe de estado aseguró que “Biden puede perder la elección, no solo por los problemas que ya sabemos, sino porque la juventud norteamericana de origen árabe, pues no quiere votar por él, no quiere a Trump”, señaló.

El presidente Petro señaló que la juventud norteamericana de origen árabe podría inclinarse a no votar por Biden debido a la situación en Gaza y la percepción de falta de solidaridad con sus raíces culturales.

Petro sugirió que este grupo, aunque no tenga una opción clara entre los candidatos, se siente movilizado por una solidaridad humana más amplia, lo que podría afectar el resultado electoral.

“¿Por qué? Porque están votando bombas en Gaza, y ellos no son de Gaza, serán, no sé, de Argelia, de Marruecos, de Siria, pues que es la solidaridad humana”, añadió.