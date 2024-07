“Tendremos un apagón para el 2025 si no se toman medidas urgentes”: Andesco

Bogotá

En 6AM de Caracol Radio estuvo Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien habló sobre lo qué conllevará la reforma a los servicios públicos en Colombia y cuáles serían los cambios de este. Habló de un apagón que se dará para el 2025 por el Fenómeno del niño, si no se trata desde ya. Para eso “estamos trabajando junto con el Ministerio de Minas” afirmó el presidente de Andesco.

Ante la revisión de la ley de servicios públicos que se ha hecho por parte de Andesco en conjunto con el gobierno, Sánchez destacó que es una ley que tiene 30 años, donde decía por primera vez que los servicios públicos tienen ese rol importante en el país. Sin embargo, las peticiones que le han dado frente a la ley 142 de modificarla totalmente, el presidente de Andesco se mantiene en que debe actualizarse más allá de empezar de cero.

El primer punto que evaluó Sánchez es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que los servicios debían ser netamente públicos, a lo cual el presidente de Andesco manifestó su desacuerdo, defendiendo que las competencias de recursos públicos, privados e incluso mixtos han dado buenos resultados.

Asimismo, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para tratar el tema de los servicios públicos considerándolos también tanto privados como mixtos. Por lo anterior, Camilo Sánchez reconoce que “las empresas privadas han hecho una gran inversión, por ejemplo, no tuvimos apagón gracias a las térmicas y las térmicas la gran mayoría son empresas privadas que hicieron una inversión para que lograran que pasáramos el fenómeno del niño y el apagón”

Una segundo punto se basa en la actualización tecnológica, es decir, impulsar elementos como los medidores inteligentes, micromedidores, macromedidores entre otros que beneficien al país.

Molestia de los usuarios por aumento de tarifas

Los reclamos de la gente que exige a estas entidades bajar las tarifas Sánchez responde: “Lo que hablamos con el gobierno es que no podemos equivocarnos, aquí poner artículos en un proyecto de ley para bajar tarifas eso sería un error, ya que lo que hicimos hace 30 años fue hacer una norma general en la que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) funcione, dos años después no tenemos quórum en la CREG, hoy todavía no se pueden tomar decisiones, por consiguiente, no hemos podido por ejemplo bajar la tarifa a través del recurso que va a poner el gobierno con la tarifa, porque no hay quorum para decidir ese tema”

Noticia en desarrollo...