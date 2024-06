Necesitamos hacer la ley de servicios públicos, pero no como una amenaza: Camilo Sánchez

En el marco del 26° Congreso Andesco Servicios Públicos, TIC y TV con Seguridad, Camilo Sánchez Ortega, presidente de La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) se refirió a los cambios definitivos que tendría la Ley 142 o Ley de Servicios Públicos.

En un discurso contundente, el líder gremial mostró su acuerdo al Gobierno de reformar la Ley de Servicios Públicos, pero con las reformas concertadas y sin ningún tipo de amenaza:

“Yo conozco al presidente y él sabe que los amigos son los que le dicen la verdad a tiempo, eso es lo que decía Bolívar y a él le gusta mucho Bolívar y yo creo que uno no puede cambiar el mecanismo. Nosotros le entregamos toda una información de cómo hemos avanzado en calidad, cobertura y cantidad en cada uno de los rincones del país, necesitamos hacer la Ley de Servicios Públicos, pero no como una amenaza”.

De acuerdo con el presidente de Andesco, el gremio necesita incentivos para seguir avanzando en este sector que ha evolucionado en los últimos 30 años en la prestación de los servicios y reiteró que lo bueno no se tiene que cambiar sino mejorar:

Aspectos claves para la reforma de los Servicios Públicos

“Nos decían que no funcionaba y aquí nosotros estamos dando con estadísticas y con cifras concretas cómo ha sido realmente ese incremento en cobertura, cómo hemos mejorado la capacidad de generar empleo, cómo estamos prestándole las prestaciones sociales a al sector y cómo realmente no se mueren los niños por el agua potable de nuestros acueductos”.

Para Sánchez, uno de los puntos que considera indispensables para actualizar la ley es el avance tecnológico, incluyendo aspectos como la telefonía celular, micromedidores y macromedidores:

“O sea yo creo que es muy importante y cómo queremos poner tecnología al servicio de esa ley, es necesario actualizarla y no estamos diciendo que no haya que mejorarla, pero sí sería un error poner artículos para bajar precios porque eso sería verdaderamente equivocado (...) Tenemos que meter los micromedidores, el AMI y los celulares que son fundamentales para el manejo de los servicios públicos. Hoy usted puede conectar o desconectar un servicio a través de la tecnología, eso no existía, hoy se pierde mucha agua más del 35% en los acueductos se pierde porque no hay esa tecnología”, explicó.

Agregó que esta reforma debe centrarse principalmente el desarrollo tecnológico del sector, sin priorizar otros temas coyunturales que podrían afectar la estructura de la ley. Como ejemplo mencionó el valor de las facturas para que los usuarios puedan obtener mejores precios y para haya más oferta:

“Hoy tenemos que hacer esos avances, pero no podemos poner artículos para bajar a las malas el valor de las facturas, igual quitar la pelea entre lo público y lo privado, aquí nos estaban poniendo como enemigos de los usuarios, pero la razón de ser de los servicios públicos son los usuarios y nosotros nos asustamos y nos duele cuando suben los servicios por encima de la inflación”.

“La ministra de Trabajo sabe que hay que respetar el Congreso”

El presidente de Andesco también envió un mensaje rotundo a la hoy ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con relación a incluir el derecho a la huelga en el sector de Servicios Públicos como deja abierta la posibilidad la reforma laboral del Gobierno:

“La ministra fue mi compañera en el Senado de la República, ella sabe que hay que respetar el Congreso, que si esto fuera por decreto ella no hubiera presentado el proyecto de ley en su momento. Es que no podemos permitir que la huelga se convierta en un elemento fundamental en los servicios públicos, fue nefasto y es nefasto en Francia cuando se dio por la parte de los residuos, aquí nosotros no podemos desde devolvernos en lo que hemos avanzado”.

Sánchez aseveró que el gremio demandará este decreto en caso de ser aprobado, como una vez lo hicieron con la emergencia económica de La Guajira. Por último, aclaró que no están buscando dar ningún golpe blanco al Gobierno de Gustavo Petro:

“Nosotros tenemos claridad absoluta que la Constitución está vigente, que él entró el 7 de agosto y se tiene que ir cuatro años después, ni un día más ni un día menos, el error de las democracias es cuando empiezan a buscar atajos. Nosotros queremos que le vaya bien a Colombia, queremos que el Gobierno termine y que utilice a la mejor fuerza que es la de los servicios públicos”.