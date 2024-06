Actualmente se prefiere una empresa que sea sostenible y ambientalista: Andesco

En Caracol Sostenible estuvo Camilo Sánchez, presidente de Andesco, conversando sobre los objetivos del evento y porqué es importante promover reconocimientos que ayuden a promover la sostenibilidad de las empresas.

Sobre la importancia del premio que otorga este evento, el presidente de Andesco comentó que lo que se busca es generar reconocimiento a compañías que estén trabajando por un impacto positivo en la sociedad y el ambiente. “Creemos que esa es la razón de ser de nuestras empresas. Aquí tenemos inversiones muy importantes que no solamente están pensando en la parte financiera, sino que están pensando en las próximas generaciones y que este mundo pueda verdaderamente dar una oportunidad a los más jóvenes”.

Sachéz reconoció que en un primer momento las empresas veían el premio como una forma de greenwashing, es decir, de limpiar su imagen en términos ambientales. Por tanto, no eran conscientes de la importancia de las consecuencias de la contaminación que causaban sus empreas. “Las empresas veían esto como un ‘greenwash’, que era lavarse la cara diciendo que se hacía la parte ambiental.”

De este modo, explicó que las compañías cada vez son más conscientes de implementar estrategias sostenibles y amigables con el medio ambiente, para reducir su huella ambiental. “Ahora, lo están haciendo porque se dan cuenta que se ve reflejado en la parte financiera. Cuando uno hace bien esto, los mismos jóvenes y la gente quiere participar. Hoy se prefiere una empresa que sea sostenible y que sea ambientalista”.

El presidente de Andesco reconoció que el premio ha tenido un gran impacto en la operación de las empresas y ha generado bastantes resultados. “Por ejemplo, las fuerzas militares estuvieron trabajando y nos han entregado CAIs en la selva de energía solar. Eso no se lo espera uno que lo estén haciendo. Así como las empresas más grandes de Colombia han hecho unas inversiones impresionantes para el manejo de las aguas, para el reciclaje, la economía circular.”

Además, comentó que hoy en día desde Andesco se siente también orgullosos porque los jóvenes son cada vez más conscientes al momento de consumir y revisan que los empaques de los productos puedan ser reciclados, así como no generen daño a los animales.

En cuanto a la elección del ganador, comentó que Andesco ha hecho lo posible para garantizar que sea justo y transparente. “Este premio es con jueces absolutamente capaces, aquí no hay intereses. Yo, como presidente, no conozco a los participantes, no participo de jurado y no pido que me den ninguna cosa diferente a darme el resultado”.

Finalmente, explicó que Pacto Global es muy importante para Andesco porque tiene un vínculo con las Naciones Unidas. A su vez, señaló que Colombia jugó un papel fundamental en la consolidación de los ODS.