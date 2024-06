Desfile del Yipao y elección de la Reina Nacional del Café en Calarcá en el Quindío

ARMENIA

Avanza la Fiesta Nacional del Café en el municipio de Calarcá, Quindío, hoy se llevará a cabo el tradicional desfile del Yipao donde se espera participen más de 100 jeep willys

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos explicó “van más de 130 jeeps inscritos, y algo que hacemos nosotros que no, no sé por qué anteriormente cobraban la inscripción al Yipao, nosotros dijimos que no, no tiene por qué cobrarse entonces claro, mucha gente vino a inscribirse participar y que obviamente hay unos premios que se van a ganar, en quienes compitan en cada una de las categorías, pero es eso.

Nosotros creemos que el que mantenerlo como ese evento icónico de la Fiesta Nacional del Café porque sin duda sigue siendo la columna vertebral de las fiestas es lo que nos trae la mayor cantidad de gente cierto. El desfile del Paisaje Cultural Cafetero es muy importante, es muy bonito. Allí están todas las expresiones cierto de los atributos del Paisaje Cultural Cafetero, pero el que trae más es el Yipao entonces esperamos este año más de 25.000 personas que nos acompañen el domingo.

Recorrido del Desfile del Yipao en Calarcá

1:00PM Recorrido: Zona Industrial, Avenida Colón, Carrera. 24, Calle 43, Carrera. 25, Calle 36, Carrera. 27, Plaza de Mercado (galería) de Calarcá.

Reinado Nacional del Café

Son en total 16 candidatas que están participando en el Reinado Nacional del Café, de los departamentos Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cartagena, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.

A las 8 de la noche en la tarima de parque principal del municipio de Calarcá se llevará a cabo la elección y coronación de la Reina Nacional del Café que representará a Colombia en el Reinado Internacional del Café en la ciudad de Manizales en enero de 2025.

Alejandra Ruíz, representante del Quindío al Reinado Nacional del Café. Foto: Adrián Trejos Ampliar

En Caracol Radio hablamos con Alejandra Ruiz Buitrago representante del departamento del Quindío para el Reinado Nacional del Café “yo creo que la preparación es continua cierto nunca paramos y en cuanto al mundo de café, pues es un universo gigante, entonces abarcando lo mayor que se pueda de este mundo los métodos, la catación también una preparación integral en cuanto a pasarela. Bueno, todo engranado”

¿Quién es Alejandra Ruíz?

Tengo 24 años soy estudiante de Derecho de la Universidad la Gran Colombia pues ya terminé materias hace como dos semanas estoy ya esperando la opción de grado que probablemente haré Judicatura entonces bueno, se demora un poquito más, pero ahí voy planeo incursionar también en Comunicación Social es algo que me apasiona así siempre ha sido como mi carrera soñada y siento que con el derecho, pues se puede conjugar muy bien, también soy voluntaria al servicio de la comunidad a las personas que me necesiten.

Invitación

La invitación muy cordial para todos para los quindianos para todos los colombianos para que asistan a este importante evento las fiestas nacionales del café en donde además de belleza también tendremos eventos culturales artísticos muestras de folklore colombiano, artesanías que son súper importantes para nuestra región, el Yipao bueno y demás tradiciones que nos acercan más a nuestro corazón colombiano, y vamos con todo a traernos la cuarta corona nacional del café para el Quindío.

