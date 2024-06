Esperamos 30.000 visitantes este fin de semana de Fiesta Nacional del Café: Alcalde Calarcá

ARMENIA

En Caracol Radio Armenia hablamos con el alcalde del municipio de Calarcá Sebastián Ramos porque Calarcá está de Fiesta Nacional del Café por los 138 años de Fundación de la Villa del Cacique.

Programación

Hay una programación muy variada y eso ha llevado a que la gente pues tenga diferentes espacios de poder disfrutar. Yo creo que las fiestas no deben ser solamente los conciertos y las rumbas, sino que realmente siempre yo hablaba de que había que recuperar precisamente esa parte cultural de la Fiesta Nacional del Café yo creo que eso hemos y que esperamos este este resto de semana y contentos porque cuando la gente se siente bien cuando la gente identifica y ve que las cosas de cierta manera han cambiado, pues también les da la razón de que me dieron la oportunidad a mí como alcalde y llegar como a cumplir parte de eso, que yo planteaba anteriormente respecto al sector cultural y como el sector cultural realmente debe ser ese protagonista en las fiestas

Gestión con Fontur

Yo creo que eso fue de las primeras gestiones que logramos iniciar fue ante el futuro del Ministerio de Comercio Industria y Turismo aquí les agradecemos mucho por su respaldo allí podemos gestionar un recurso de 400 millones de pesos que se han encargado algo tan especial como la promoción de la fiestas porque eso también algo de la gestión de Fontur que ellos traen a influencias alrededor del tema del turismo y muestran acá de otra manera más allá digamos de lo institucional, entonces ha sido una promoción muy chévere y fue una gestión que logramos hacer desde principio de año y yo siempre decía es que la gestión se pueden hacer, hay que hacer hay que ponerle el tiempo, hay que invertirle el presupuesto obviamente allí nos tocó colocar una contrapartida de 100 millones de pesos para poder tener los otros 400 total 500 millones de pesos.

Derrama económica

El alcalde de Calarcá agregó “mucha gente dice Sebastián pues para qué se gastan plata en fiestas, es que mire la rama económica que puede dejar una fiesta como tal la dinamización en el comercio, la economía popular que vende la mazorca que vende la carne, el que vende el chuzo, el que vende una cerveza, una gaseosa, un agua allí se mueve la economía y esperamos estar sobre los 25.000 millones de pesos de rama económica

Reinado Nacional del Café, 16 candidatas

Ya arrancó con una programación que la lidera la Corporación Cívica Fiesta Nacional del Café con los diferentes desfiles y obviamente la velada de elección y coronación y una cantidad de actividades, la elección será el domingo 30 de junio.

El desfile del Yipao el domingo 30 de junio

Van más de 130 jeeps inscritos, y algo que hacemos nosotros que no, no sé por qué anteriormente cobraban la inscripción al Yipao, nosotros dijimos que no, no tiene por qué cobrarse entonces claro, mucha gente vino a inscribirse participar y que obviamente hay unos premios que se van a ganar, en quienes compitan en cada una de las categorías, pero es eso. Nosotros creemos que el que mantenerlo como ese evento icónico de la Fiesta Nacional del Café porque sin duda sigue siendo la columna vertebral de las fiestas es lo que nos trae la mayor cantidad de gente cierto. El desfile del Paisaje Cultural Cafetero es muy importante, es muy bonito. Allí están todas las expresiones cierto de los atributos del Paisaje Cultural Cafetero, pero el que trae más es el Yipao entonces esperamos este año más de 25.000 personas que nos acompañen el domingo.

Conciertos

Los conciertos serán en la tarima en la Plaza de Bolívar el viernes tendremos al Charrito Negro y a Óscar Mosquera de Calarcá, también que también estamos impulsando el talento local, el día sábado tendremos a Luis Hernández que es ex vocalista de los inquietos del vallenato y cerraremos la noche con Dálmata, el reguetonero puertorriqueño, pues muy clásico de nuestra época, el día domingo con el chico Jaramillo y cierre en salsa con David Pavón y el día lunes tendremos a Los Chiches Vallenatos también en la Plaza de Bolívar junto a otros artistas locales, pero alternando eso, tendremos la Concha Acústica en el sector de las partidas donde allí tendremos artistas locales populares y siempre cerraremos con orquesta,

Sábado 29, día del cumpleaños de Calarcá

El día sábado haremos una acción de gracias, y reconocimiento especial a la iglesia, San José por los 100 años que es un icono de la ciudad, además de la entrega de distinciones para diferentes personalidades de Calarcá.

