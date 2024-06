Andrés Colorado confiesa la verdadera razón por la que no llegó a Millonarios

El mediocampista vallecaucano de 25 años, Andrés Colorado, quien tuvo un destacado paso por el Deportivo Cali, fue hace pocas semanas oficializado como nuevo jugador del Junior de Barranquilla para el segundo semestre del año. Colorado habló en Caracol Deportes sobre su llegada al equipo barranquillero, sus objetivos con el club, además de aclarar porque no llegó a Millonarios.

Se le inició preguntando sobre su llegada a Junior de Barraquilla, equipo en que jugará por un año, a lo que respondió: “Creo que ese interés estaba hace mucho tiempo, gracias a Dios ahorita se pudo concretar todo, saben lo que soy y lo que puedo dar. Ahorita Junior tiene un equipazo y espero yo poder seguir aportándoles para ser mejores”, afirmó.

El equipo barranquillero disputará los octavos de final de la Copa Libertadores. Colorado mencionó la responsabilidad y los objetivos que tiene en su llegada al equipo, “Yo se que llego a un gran club que están peleando por ganar todo, queremos ganar la Copa Libertadores, se habló desde que llegue que vamos a luchar por todos los campeonatos. Partimos de la base que hay que ganar todo y esa es la mentalidad del equipo, hay muy buenos jugadores, somos un equipo con hambre de gloria”, sentenció.

¿Por qué no llegó a Millonarios?

Mucho se habló que el equipo capitalino era uno de los interesados en el regreso del jugador a Colombia, sin embargo, nunca fue nada oficial y el mediocampista terminó llegando a Junior. Esto dijo Colorado sobre la opción de Millonarios: “No se dio porque mi empresario hizo el acercamiento, pero según hasta donde yo se le dijeron que no estaban buscando gente en esa posición, por eso no se dio. Es un gran club Millonarios, pero feliz de llegar a Junior”, explicó.

Sobre su paso por el fútbol internacional

Necaxa

“No tuve la oportunidad de jugar mucho, por decisión técnica, el decidió por otros jugadores, yo quede relegado, no tuve la oportunidad que sentí que merecía por lo bien que estaba trabajando”.

Sao Paulo

“Nunca me paso que por lesiones estuviera afuera por un mes o mes y medio, me costaron , cuando jugué lo hice bien, pero no tuve la continuidad por lesiones, son cosas superadas y que me ayudan a crecer y saber ahora como cuidarme para no padecerlas”.

Partizan - Serbia

“Partizan es un gran club, un grande, Belgrado es una ciudad hermosa y todos deberían ir a conocerla, su cultura e historia es muy linda, creo que merecían todo por como me trataron, fui muy feliz allá, tuve continuidad y estuve muy bien, hice las cosas de gran manera”, finalizó.